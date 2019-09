Rzecznik rządu: Premier chętnie spotka się z rodziną ze spotu KO

„W związku ze spotem PO Premier Morawiecki z chęcią spotka się z rodziną, która w nim występuje. Odbyliśmy wiele spotkań w całej Polsce, rozmawiamy z Polakami. (…) Będziemy wdzięczni Grzegorzowi Schetynie za przekazanie kontaktu” – napisał na Twitterze Piotr Müller. Rzecznik rządu odniósł się do materiału wyborczego, w którym „zwykłą polską rodzinę” grała piosenkarka i aktor występujący w produkcjach TVN.

Jak napisał Müller, członkowie rządu odbyli wiele spotkań w całej Polsce, rozmawiając z Polakami. Rzecznik dodał, że spotkanie może odbyć się u rodziny, która została pokazana w spocie lub w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.



Müller odniósł się do opublikowanego w piatek spotu KO. Zasugerowano w nim, że PiS dzieli Polaków, faworyzując „bogatych” z dużych miast kosztem tych biedniejszych. Jak się okazuje kobietę, która wypowiada właśnie te słowa, gra piosenkarka disco polo Edyta Nawrocka. Z kolei „mąż” kobiety jest aktorem występującym w produkcjach TVN.



– Przecież wszystko cały czas drożeje, a takie 500 Plus dostaje każdy. Ten bogaty z Warszawy, jak Pan, i tacy jak my – mówi w materiale Nawrocka. Słowa kierowane są do premiera Mateusza Morawieckiego.

W związku ze spotem @Platforma_org Premier @MorawieckiM z chęcią spotka się z rodziną, która w nim występuje. Odbyliśmy wiele spotkań w całej Polsce, rozmawiamy z Polakami. Spotkanie może odbyć się u rodziny lub w KPRM. Będziemy wdzięczni @SchetynadlaPO za przekazanie kontaktu. — Piotr Müller (@PiotrMuller) September 27, 2019

