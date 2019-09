Google Cloud strategicznym partnerem Operatora Chmury Krajowej

Google Cloud został strategicznym partnerem Operatora Chmury Krajowej (OChK), dzięki czemu OChK włączy do oferty usługi chmury obliczeniowej Google, a Google otworzy w Warszawie tzw. region Google Cloud - czyli hub infrastruktury technicznej i oprogramowania dla klientów z Polski i Europy Środkowo-Wschodniej – poinformował OChK.

Współpraca ma pomóc polskim firmom wdrażać i wykorzystać potencjał, jaki oferują zaawansowane technologie chmury obliczeniowej w biznesie.



Region Google Cloud będzie pierwszą instalacją globalnej, publicznej chmury obliczeniowej w Europie Środkowej.



„Lokalizacja infrastruktury globalnego dostawcy usług chmurowych w Warszawie oraz współpraca na rzecz przyspieszenia wdrażania tych technologii w gospodarce wzmacnia pozycję Polski jako regionalnego lidera także i w tym wymiarze. Cyfryzacja polskich przedsiębiorstw była jednym z kluczowych założeń, które leżały u podstaw projektu utworzenia Chmury Krajowej, zainicjowanego i rozwijanego przez PKO Bank Polski oraz przez Polski Fundusz Rozwoju, udziałowców OChK” – napisano w komunikacie.



Operator Chmury Krajowej to spółka powstała z inicjatywy PKO Banku Polskiego i Polskiego Funduszu Rozwoju w listopadzie 2018 roku. Oferuje dostęp do większej mocy obliczeniowej, możliwości bezpiecznego przechowywania danych, zautomatyzowanego powoływania środowisk deweloperskich, oprogramowania ułatwiającego zarządzanie przedsiębiorstwem i dostarczane z chmury stanowiska pracy biurowej (Virtual Desktop).





„Nowe rozwiązania chmurowe to milowy krok w ekspansji gospodarki”



– Rozwiązania chmurowe, które chcemy oferować polskiej gospodarce, będą milowym krokiem w jej ekspansji na świecie – powiedział prezes PKO BP Zbigniew Jagiełło po zawarciu strategicznego partnerstwa między Operatorem Chmury Krajowej i Google.



Jagiełło ocenił, że „dzisiaj możemy mówić o fundamentalnym z punktu widzenia polskiej gospodarki kroku”.



– Fundamencie, na którym globalne technologie oferowane przez firmę Google mogą być używane dla rozwoju polskich firm i polskiej gospodarki. Wierzę głęboko w to, że te rozwiązania chmurowe, które chcemy oferować polskim firmom, polskim przedsiębiorstwom, polskiej gospodarce, będą milowym krokiem nie tylko w digitalizacji czy transformacji cyfrowej polskiej gospodarki, ale będą milowym krokiem w ekspansji gospodarczej polskich firm i polskiej gospodarki w Europie i na świecie – dodał.



Prezes PKO BP zaznaczył, że to „nieunikniony trend światowy”, w związku z tym warto, „byśmy go wykorzystali na jak najwcześniejszym etapie”. – Warto, żebyśmy mieli bezpieczne, lokalne rozwiązania, które stworzą infrastrukturę do używania globalnych technologii – podkreślił.





Operator #Chmury Krajowej (OChK) ogłosił dzisiaj zawarcie strategicznego partnerstwa z globalnym partnerem technologicznym – @GoogleCloud⏩ https://t.co/yUuGisl45i pic.twitter.com/TsdMjVdls8 — PKO Bank Polski (@PKOBP) September 27, 2019