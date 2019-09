Ośmiolatek próbował wyjść przez okno. Nieszczęśliwie upadł na głowę

Ośmiolatek chciał opuścić bez wiedzy opiekunów Ośrodek Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Rudzie Śląskiej. Próbował wydostać się przez uchylone okno, ale stracił równowagę i nieszczęśliwie upadł na głowę.

Do zdarzenia doszło w środę ok. godz. 16.00 przy ul. Plebiscytowej. Okno, z którego wypadł chłopiec, znajdowało się na parterze, na wysokości ok. 2 metrów. Jak podaje portal rudaslaska.com.pl, ośmiolatek prawdopodobnie stracił w pewnym momencie równowagę lub ześlizgnął się po framudze i upadł nieszczęśliwie na głowę



Dziecko zostało przetransportowane do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Przebywa obecnie w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach.



Policja ustala okoliczności wypadku. – Przypuszczenia są takie, że chłopiec chciał wyjść przez okno, aby uciec z ośrodka. Czekamy, aż nam to potwierdzi – mówi portalowi tvp.info Adam Ciozak, rzecznik policji w Rudzie Śląskiej. Jak dodaje, życiu ośmiolatka nie zagraża niebezpieczeństwo.

