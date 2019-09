Awaria kolektora w Warszawie. Zastępczy rurociąg kosztował miliony

Zastępczy rurociąg przesyłający ścieki do warszawskiej oczyszczalni „Czajka” kosztował około 41 milionów złotych – poinformowały Wody Polskie. Decyzję o budowie instalacji w trybie pilnym rząd podjął następnego dnia po uzyskaniu informacji o awarii kolektorów ściekowych pod dnem Wisły.

Budowa zastępczego rurociągu na moście pontonowym odbywała się pod kierownictwem Wód Polskich. Wiceprezes Krzysztof Woś poinformował, że na koszty inwestycji złożyły się m.in.: czerpnia, która została wybudowana tuż przy wylocie ścieków, oraz licząca ponad 2 km sieć rurociągów.



Przy budowie pracowało osiem przedsiębiorstw oraz czterech podwykonawców głównych firm. Dzienny koszt utrzymania rurociągu to 50 tysięcy zł brutto.



Do awarii w oczyszczalni „Czajka” doszło 27 sierpnia. Uszkodzeniu uległ jeden z kolektorów pod dnem Wisły. Ścieki przekierowano do drugiego kolektora, który przestał działać następnego dnia. Dopiero wówczas warszawski Ratusz poinformował odpowiednie służby o zaistniałej sytuacji. Od 28 sierpnia nieczystości były zrzucane do Wisły. Następnego dnia rząd podjął decyzję o budowie zastępczego rurociągu na moście pontonowym.

źródło: IAR

Od 14 września wszystkie nieczystości z kilku dzielnic lewobrzeżnej Warszawy są przepompowywane tą drogą do oczyszczalni „Czajka”. Działanie tymczasowego, zastępczego rurociągu jest zaplanowane na dwa miesiące.W ostatnich dniach wyszło na jaw, że od kilku miesięcy nie działa spalarnia osadów. Od grudnia pościekowe odpady odbierane są przez zewnętrzne firmy, co kosztuje miasto 1,7 mln złotych miesięcznie.Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie niegospodarności wielkich rozmiarów w oczyszczalni „Czajka” w związku z rozbudową oczyszczalni i budową spalarni oraz w sprawie awarii kolektorów ściekowych. Dochodzenia zostały połączone w jedno postępowanie.