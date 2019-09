Piosenkarka i gwiazda TVN w spocie KO. Narzekają na brak pieniędzy na chorą córkę

Koalicja Obywatelska opublikowała nowy spot. Zasugerowano w nim, że PiS dzieli Polaków, faworyzując „bogatych” z dużych miast kosztem tych biedniejszych. Jak się okazuje kobietę, która wypowiada właśnie te słowa, gra piosenkarka disco polo Edyta Nawrocka. Z kolei „mąż” kobiety jest aktorem występującym w produkcjach TVN. W jednej z nich grał mężczyznę, który „czuje się osaczony przez żonę”.

Popularna piosenkarka, autorka tekstów, aktorka, tancerka i prezenterka telewizyjna od 2016 roku jest związana z niemiecką agencją artystyczną Luxus Events. Jej piosenka disco polo pt. „Pragnij mnie” ma na YouTube niemal 600 tys. wyświetleń.



W nowym spocie PO Edyta Nawrocka gra typową polską matkę z niezbyt dobrze sytuowanej rodziny, zniechęconej rządami Prawa i Sprawiedliwości. Jak mówi, nie stać jej na wizytę chorej córki u lekarza, a dziadek w aptece nie może dostać leków.



– Przecież wszystko cały czas drożeje, a takie 500 Plus dostaje każdy. Ten bogaty z Warszawy, jak Pan, i tacy jak my – mówi Nawrocka. Słowa kierowane są do premiera Mateusza Morawieckiego.



Sympatyzujące z opozycją środowiska przyzwyczaiły nas do epatowania grafikami i hasłami, w których Polacy z mniejszych miast i wsi, mający mniejsze dochody, przedstawiani są w sposób pogardliwy. Tym razem Koalicja Obywatelska opublikowała spot wyborczy „Zwykła polska rodzina”, w którym zostali oni podzieleni w inny sposób.

Z kolei „mąż” kobiety okazuje się być aktorem występującym w produkcjach TVN. W jednej z nich grał mężczyznę, który „czuje się osaczony przez żonę”.

"Ukryta prawda" o rodzinie ze spotu Platformy Obywatelskiej. Mężczyzna czuje się osaczony przez żonę ;-).

"Ukryta prawda" o rodzinie ze spotu Platformy Obywatelskiej. Mężczyzna czuje się osaczony przez żonę.

Hej @Platforma_org zapomnieliście schować tego #iPhone. Wiecie, że za niego byłoby z 10 wizyt u kardiologa?

W Internecie kontrowersje wzbudził również inny element spotu KO. Jak zauważył jeden z internautów, na stole pokazanym w materiale leży przedmiot wyglądający jak iPhone. „Wiecie, że za niego byłoby z 10 wizyt u kardiologa?” – napisał, nawiązując do wypowiadanych w spocie słów.