„Zwykła polska rodzina” kontra „ten bogaty z Warszawy”. KO w nowym spocie dzieli Polaków

Liderzy Koalicji Obywatelskiej od lat zarzucają Prawu i Sprawiedliwości, że „dzieli Polaków”. Jednocześnie w nowym spocie przedstawia „zwykłą polską rodzinę”, która – w wizji twórców klipu – symbolizuje zawiedzionych wyborców PiS. Elektorat partii rządzącej pokazany w filmiku KO jest zazdrosny o to, że 500 zł na dziecko trafia nie tylko do ich dzieci, ale również do bogatszych od nich, w tym „tego bogatego w Warszawie”.

W materiale KO widzimy aktorów grających typową polską rodzinę, siedzącą przy stole.



– Chcieliśmy z żoną i dziećmi podziękować za 500 Plus. Ale to nie wszystko. Panie Premierze, to nie jest w porządku. Samo 500 Plus nie wystarczy, by żyć – mówi mężczyzna.



– Przecież wszystko cały czas drożeje, a takie 500 Plus dostaje każdy. Ten bogaty z Warszawy, jak Pan, i tacy jak my – mówi kobieta.



Do tej pory podział społeczeństwa – według środowisk opozycyjnych – przebiegał w inny sposób. Programy społeczne wdrażane od 2015 r. przez PiS były regularnie wykpiwane przez polityków PO. W kwietniu 2017 r. na antenie Radia ZET była premier w rządzie PO-PSL Ewa Kopacz stwierdziła, że przez program 500 Plus wzrosną ceny masła, mleka i benzyny. Natomiast poseł PO Sławomir Nitras w rozmowie z portalem Onet.pl w maju 2017 r. mówił, że „nie warto pracować, nie warto podejmować jakichkolwiek starań, bo wystarczy mieć dzieci i żyjemy na dzieci; to są postawy patologiczne”.



– Ludzie pracujący zaczynają się czuć frajerami wobec rozpasania socjalnego, z jakim mamy do czynienia. Uważam, że powinniśmy jednoznacznie popierać ambitnych Polaków, którzy widzą swój sukces w pracy – powiedział z kolei w lipcu br. w TVN 24 Radosław Sikorski z PO.





