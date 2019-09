Czarna dziura rozerwała gwiazdę. NASA opublikowała nagranie

Teleskop kosmiczny NASA po raz pierwszy zaobserwował cały proces rozrywania gwiazdy przez czarną dziurę. Zjawisko to, zwane również zdarzeniem zakłócenia pływów, oznacza „śmierć” gwiazdy, czyli jej eksplozję i rozszarpanie z powodu zbyt bliskiego zbliżenia się do czarnej dziury.

Teleskop Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) agencji kosmicznej NASA zarejestrował moment rozrywania gwiazdy przez czarną dziurę. Po raz pierwszy zaobserwowano pełny czas trwania zdarzenia.



Rozerwanie nastąpiło w strefie ciągłego podglądu TESS, czyli w obszarze, w którym jedna z czterech kamer teleskopu jest zawsze włączona. Pozwoliło to astronomom na obejrzenie wybuchu od początku do końca.



Wybuch o nazwie ASASSN-19bt zauważyła ogólnoświatowa sieć 20 automatycznych teleskopów All-Sky Automated Survey for Supernovae (ASAS-SN). Do eksplozji doszło 19 stycznia. Naukowcy wyniki badań przekazali we wrześniu.



Kolejne obserwacje i badania przeprowadzili krótko po odkryciu. A wykorzystali do tego m.in. satelitę z obserwatorium Swift, satelitę XMM-Newton Europejskiej Agencji Kosmicznej oraz naziemne teleskopy 1-metrowe globalnej sieci Obserwatorium Las Cumbres.

źródło: ZZEBU - NEWS SOCIAL, NASA’s Goddard Space Flight Center

Nagranie NASA pokazuje ujęcia wybuchu ASASSN-19bt. Agencja kosmiczna opublikowała także animację ilustrującą rozrywanie gwiazdy.