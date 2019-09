Prezydent do żołnierzy WOT: Tworzycie wojsko odpowiadające na wyzwania współczesności

– Sztandar otrzymuje prawdziwy, sprawdzony w służbie żołnierz, który sobie na niego zasłużył; dziś tak jest, sprawdziliście się, szanują was, dziękuję za to – powiedział w piątek prezydent Andrzej Duda do żołnierzy podczas obchodów święta Wojsk Obrony Terytorialnej.

Andrzej Duda, który wręczył w piątek sztandary trzem brygadom WOT, podkreślił, że gdy rozpoczynały one działalność, nie dostały swoich sztandarów, bo – jak zaznaczył – nie chciał, by żołnierze WOT uważali, iż dostali za darmo coś, „czego normalnie by się nie dostało”.



Prezydent mówił, że zależało mu na tym, by nie mówiło się, że nowy rodzaj wojsk „jest niańczony przez tych, którzy go tworzą, przez władze”.



– Chciałem, żebyście czuli, co to znaczy mieć sztandar, że sztandar otrzymuje prawdziwy, sprawdzony w służbie żołnierz, który sobie na ten sztandar zasłużył. Dziś tak jest; sprawdziliście się, szanują was, dziękuję za to. Szanują was oficerowie Sztabu Generalnego z szefem Sztabu Generalnego na czele, szanują was ludzie, którzy mieli możliwość służyć razem z wami przy różnych zdarzeniach, które miały miejsce i na ćwiczeniach, szanują was wreszcie ludzie, którym służyliście, służąc Rzeczypospolitej, niosąc im pomoc - czy to przy klęskach żywiołowych czy przy działaniach poszukiwawczych – podkreślił.

Z rąk prezydenta RP @AndrzejDuda pierwsze sztandary wojskowe dla @terytorialsi otrzymali dowódcy:1 Podlaskiej Brygady OT im. gen.bryg. Władysława Liniarskiego, 2 Lubelskiej Brygady OT im. mjr. Hieronima Dekutowskiego oraz 3 Podkarpackiej Brygady OT im. płk. Łukasza Cieplińskiego. pic.twitter.com/dPkg2epFAC — Ministerstwo Obrony Narodowej ���� (@MON_GOV_PL) September 27, 2019

– Niech te sztandary będą dla was znakiem, że jesteście prawdziwymi żołnierzami. Dziękuję za werwę i inwencję. Tworzycie wojsko odpowiadające na wyzwania współczesności – powiedział prezydent.

„Nie dopuścimy do likwidacji Wojsk Obrony Terytorialnej”



– Nie dopuścimy do tego, żeby Wojska Obrony Terytorialnej zostały zlikwidowane; stanowicie wielką wartość i wielką siłę Wojska Polskiego – powiedział szef MON Mariusz Błaszczak, zwracając się do żołnierzy WOT.



Błaszczak na pl. Piłsudskiego w Warszawie odczytał list premiera Mateusza Morawieckiego. Dziękował też żołnierzom WOT za ich udział w akcjach niesienia pomocy Polakom dotkniętych skutkami klęsk żywiołowych.



– Zareagowaliście, byliście na miejscu zawsze, kiedy ludzie potrzebowali waszej pomocy. (...) Sprawdziliście się – mówił Błaszczak do żołnierzy WOT.

Ustanowienie święta @terytorialsi w dniu utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego podkreśla historyczną tożsamość żołnierzy piątego rodzaju sił zbrojnych, którzy dziedziczą tradycje Armii Krajowej. pic.twitter.com/4gLOg9O13e — Ministerstwo Obrony Narodowej ���� (@MON_GOV_PL) September 27, 2019

Szef MON stwierdził też, że dziś niektórzy politycy opozycji mówią o likwidacji WOT. – Przypomnę: oni kiedy byli u władzy likwidowali jednostki wojsk operacyjnych (...), oni likwidowali infrastrukturę wojska, ale te czasy są już za nami – podkreślił.– Obiecuję wam, że nie dopuścimy (do tego), żeby WOT zostały zlikwidowane. Stanowicie wielką wartość i wielką siłę Wojska Polskiego – oświadczył Błaszczak.

Odrębny rodzaj sił zbrojnych



WOT, działające od stycznia 2017 r. jako odrębny rodzaj sił zbrojnych, skupiają ochotników, przeszkolenie wojskowe przechodzą po przyjściu do tej formacji, a także rezerwistów którzy odbyli już służbę w wojsku.



Główne zadania obrony terytorialnej to współdziałanie z wojskami operacyjnymi, ochrona ludności przed skutkami klęsk żywiołowych i likwidacja tych skutków, ochrona mienia, akcje poszukiwawcze oraz ratownicze, ochrona zdrowia i życia ludzkiego, działania z zakresu zarządzania kryzysowego oraz propagowanie wychowania patriotycznego.



Według założeń MON do końca bieżącego roku w WOT będzie 26 tys. żołnierzy, docelowo formacja ma liczyć 53 tys. osób.

Na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w #Warszawa rozpoczęły się centralne obchody święta Wojsk Obrony Terytorialnej. W uroczystości bierze udział prezydent RP @AndrzejDuda oraz minister @mblaszczak. pic.twitter.com/RbjnzbJtol — Ministerstwo Obrony Narodowej ���� (@MON_GOV_PL) September 27, 2019