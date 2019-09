Schetyna miał problem z odnalezieniem programu PiS. Wysłano mu go pocztą

Prawo i Sprawiedliwość wysłało liderowi Koalicji Obywatelskiej Grzegorzowi Schetynie program wyborczy PiS w związku z jego „problemami ze znalezieniem programu” – powiedział szef komitetu wykonawczego tej partii Krzysztof Sobolewski. PiS zapytało też Schetynę o program KO.

PiS przedstawiło też nową stronę internetową „www.DobryCzasDlaFirm.pl”, gdzie znajdują się propozycje partii dla przedsiębiorców.



Sobolewski nawiązywał na konferencji do słów Schetyny, który w wywiadzie dla „Rzeczpospolitej” powiedział, że PiS „nie opublikował” programu, tylko „zamieścił go w sieci”. Schetyna apelował też o opublikowanie programu „w formie książeczki”.



Szef komitetu wykonawczego podkreślił, że program PiS znajduje się na stronie internetowej i został zaprezentowany podczas konwencji partii w Lublinie.



– Tak wygląda program partii politycznej, poważnej partii politycznej, który został wysłany do pana wczoraj. Jeśli ma pan ochotę, wyślemy go też do członków gabinetu cieni – mówił Sobolewski, prezentując zdjęcia z potwierdzenia nadania przesyłki do Schetyny.



– Jednocześnie pytamy pana Grzegorza – Grzegorzu, a gdzie jest program KO? Bo to, co przedstawiono niedawno, tej broszury, która liczy 20 czy 30 stron, gdzie na stronie są dwa zdania, a później strona jest pusta, chyba nie nazwie Grzegorz programem – dodał.



Sobolewski poinformował, że program PiS w formie książki został wysłany przesyłką poleconą w czwartek i w piątek zostanie dostarczony liderowi KO. – Tam Grzegorz zobaczy i może przeczytać, co oznacza prawdziwy program wyborczy, który składa się z diagnozy, z tego, co do tej pory dokonaliśmy i z planów na przyszłość – mówił.

Szef komitetu wykonawczego PiS podkreślił, że propozycje programowe partii zostały przedstawione podczas konwencji wyborczej w Lublinie, a następnie były omawiane na konwencjach tematycznych: w Łodzi dotyczącej rodziny i Katowicach dotyczącej rozwoju. Ponadto – jak dodał – odbędą się jeszcze konwencje: o zdrowiu w najbliższą sobotę w Opolu oraz o rolnictwie w ostatnim tygodniu kampanii.



Fogiel słowa Schetyny określił jako „fantasmagorię”, a tezę, że PiS nie opublikowało programu, nazwał „kuriozalną”.



– My nie tylko nie ograniczamy się do stworzenia książki programowej, ale rozmawiamy o naszych propozycjach z Polakami – przekonywał zastępca rzecznika PiS.



Fogiel podkreślił, że propozycje programowe PiS są omawiane w rozmowach z Polakami, a pokłosiem propozycji z sobotniej konwencji partii w Katowicach jest strona internetowa „www.DobryCzasDlaFirm.pl”, gdzie zostały zamieszczone propozycje PiS dla przedsiębiorców.

Podczas konwencji w Katowicach premier Mateusz Morawiecki przedstawił i podpisał Pakiet dla Przedsiębiorców. To pięciopunktowy program zawierający propozycje takie jak: ulga w ZUS średnio 500 zł dla małych firm; ryczałtowy ZUS bez zmian dla firm o przychodach powyżej 10 tys. zł; podniesienie limitu przychodów dla podatku ryczałtowego i 9-proc. CIT-u oraz ponad 1 mld zł dla inwestorów– My z naszym programem się nie chowamy, wychodzimy do wyborców z jego kolejnymi fragmentami – mówił Fogiel.