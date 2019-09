„To zaczęło się wylewać z Inowrocławia. Brejza to pionier wydziału propagandy”

Krzysztof Brejza jako pionier tworzył w Inowrocławiu „wydział propagandy”. Te praktyki zostały przeniesione dużo wyżej, na rynek warszawski – mówił w Radiu PIK Ireneusz Stachowiak, kandydat Prawa i Sprawiedliwości do Sejmu.

Dziennikarze „Sieci” ustalili, że za hejterskim profilem na Facebooku SokzBuraka stoi Mariusz Kozak-Zagozda, którego zatrudnia jednocześnie Platforma Obywatelska i stołeczny ratusz Rafała Trzaskowskiego.



Portal tvp.info ujawnił szereg faktów związanych z aferą hejterską w Inowrocławiu. W miejskim ratuszu, którym rządzi od lat Ryszard Brejza (ojciec posła Platformy Obywatelskiej Krzysztofa), działał Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej, w którym produkowane były wpisy chwalące Brejzów, hejterskie komentarze i insynuacje na temat adwersarzy politycznych.



Ujawniliśmy fakty ze śledztwa w Inowrocławiu i zeznania urzędników ratusza, którzy pod przysięgą mówili, jak działał nieoficjalny „wydział propagandy” - jak go nazywali jego członkowie.



W Radiu PIK Ireneusz Stachowiak, lider Solidarnej Polski w regionie kujawsko-pomorskim, mówił o hejcie i metodach działania opozycji.



– Trochę się rozlało to mleko, które zaczęło wylewać się z Inowrocławia. Krzysztof Brejza jako pionier tworzył w Inowrocławiu „wydział propagandy” – mówił polityk.



– W Inowrocławiu płacono hejterom; to rzecz skandaliczna. Widać, że to metody działania opozycji, język nienawiści, dyskredytowanie politycznych przeciwników – zauważał Stachowiak.

źródło: Radio PIK

Dalej przekonywał, że w debacie politycy powinni spierać się na argumenty i program, a nie na „opluwanie w internecie”.– Co do pani Jachiry, mam nadzieję, że nie znajdzie się w Sejmie, bo to obniży rangę i powagę naszego Sejmu, czego bym nie chciał. Chcę merytorycznej debaty – oświadczył kandydat PiS do Sejmu.