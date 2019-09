Policja szuka sprawców napadu na kantor. Ukradli nawet 3 mln zł

Policjanci z Olsztyna szukają sprawców napadu na kantor w centrum miasta. Do zdarzenia doszło prawie przed tygodniem, ale dopiero teraz funkcjonariusze o nim poinformowali. Nieoficjalnie wiadomo, że skradziono 3 mln zł.

– Do napadu na kantor przy ul. Dąbrowszczaków doszło w sobotę ok. godz. 23. O zdarzeniu poinformował policję właściciel kantoru – powiedział rzecznik prasowy olsztyńskiej policji sierżant Andrzej Jurkun.



Na miejsce udała się ekipa dochodzeniowo-śledcza, pies tropiący i technicy, którzy zabezpieczyli ślady.



Policja podała, że łupem włamywaczy padła „gotówka w walucie polskiej i obcej”. Nieoficjalnie wiadomo, że mogło to być nawet 3 mln zł.



Według nieoficjalnych doniesień podczas włamania został wyłączony monitoring kantoru, nie zadziałał też żaden z systemów alarmowych w lokalu.

