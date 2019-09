Porwali i zabili młodego przedsiębiorcę. Prokuratura żąda dożywocia

Prokuratura zażądała dożywocia dla dwóch młodych mężczyzn oskarżonych o rozbój, uprowadzenie i zabójstwo 27-letniego przedsiębiorcy z Białegostoku. Obrona stoi na stanowisku, że sprawa jest poszlakowa i nie ma dowodów na zbrodnię oskarżonych.

Według aktu oskarżenia Prokuratury Okręgowej w Białymstoku, w nocy z 25 na 26 stycznia 2017 r. przedsiębiorca prowadzący kilka sklepów został uprowadzony i wywieziony za miasto, a tam pobity. Sprawcy zabrali mu kluczyki do samochodu bmw, wrócili po ten wóz, przesiedli się do niego wraz z ofiarą, przez kilka godzin ją wozili, a potem zamordowali na leśnym parkingu koło kolonii Wojszki, zadając kilkanaście ciosów nożem.



Tam ukryli zwłoki w zagłębieniu terenu nad Narwią. Kilka dni później odnalazła je przypadkowa osoba. Mężczyzny szukały już w tym czasie policja i rodzina, która m.in. rozwieszała ogłoszenia i umieszczała apele w internecie.



Według ustaleń śledztwa, oskarżeni w tej sprawie dwaj mężczyźni po zabójstwie uciekli do Belgii należącym do zmarłego samochodem bmw. Jeden szybko wrócił do Polski, a w lutym 2017 r. został zatrzymany w Białymstoku. Drugiego – na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania – w podobnym czasie zatrzymano w Belgii i przekazano polskim organom ścigania.



Sąd Okręgowy w Białymstoku przesłuchał w piątek ostatniego świadka i zamknął przewód sądowy. Trwają mowy końcowe stron.



Prokuratura wnioskuje o dożywocie dla obu oskarżonych. W jej ocenie, nie ma w tej sprawie okoliczności łagodzących, sprawcy działali wspólnie i z bezpośrednim zamiarem zabójstwa, a motywem były kwestie finansowe – miało chodzić m.in. o zabór i sprzedaż luksusowego samochodu należącego do przedsiębiorcy.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

Obrońcy stoją na stanowisku, że sprawa jest poszlakowa i nie ma dowodów na zbrodnię oskarżonych. Ci od początku się do niej nie przyznają.