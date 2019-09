Senator PiS: Małgorzata Kidawa-Błońska jest stylizowana na Sophię Loren

– Marszałek Małgorzata Kidawa-Błońska w sytuacjach, gdzie ewidentnie doszło do hejtu i mowy nienawiści ze strony przeciwników PiS-u, nie reagowała na te przejawy w sposób właściwy – uważa senator Prawa i Sprawiedliwości Jan Maria Jackowski. To osoba, która może mile się kojarzyć wielu obywatelom, stylizowana na billboardach na bardzo znaną włoską aktorkę Sophię Loren – powiedział portalowi tvp.info.

Na ulicach polskich miast trwa kampania wizerunkowa Kidawy-Błońskiej. – „Współpraca a nie kłótnie” – czytamy na billboardach. Nad hasłem widnieje wizerunek uśmiechniętej wicemarszałek Sejmu, która przytula inną kobietę.



Billboardom towarzyszą działania, które mają wykazać walkę Kidawy-Błońskiej z hejtem. W piątek w towarzystwie prezydent Gdańska Aleksandry Dulkiewicz i innych kobiet z Koalicji Obywatelskiej podpisała pakt przeciwko mowie nienawiści.



– To nie zmienia faktu, że Platforma Obywatelska jako metody politycznej w swoim przekazie używała języka nienawiści i grała na tzw. polaryzację. Wystawienie na kandydata pani marszałek Kidawy-Błońskiej tego nie zmieni – stwierdził w rozmowie z portalem tvp.info senator Jackowski.

Z politykiem PiS nie zgodził się poseł PO Artur Dunin. – Małgosia jest osobą, która nigdy nie używała hejtu. zawsze była otwarta do ludzi. Zawsze wyciągała pierwsza rękę do wszystkich – powiedział portalowi tvp.info.

Czy Kidawa-Błońska jest stylizowana na włoską aktorkę?



– Na tych zdjęciach Małgosia jest Małgosią. Jest premierem jutra, tak ją obserwuję, a jestem 12 lat parlamentarzystą. Małgosia się nie zmienia, jest sobą. Jeżeli ktoś uważa, że specjalnie pod kampanię jest robiona stylizacja, to niech sobie weźmie zdjęcia pani marszałek sprzed czterech lat, pięciu, dziesięciu czy dwunastu. Jest sobą przez cały czas – mówił Dunin.



Senator Jackowski jest jednak przekonany o słuszności swoich spostrzeżeń. – Sophia Loren znana jest z działalności społecznej i są jej zdjęcia, które są dosyć podobne w stylistyce do tych billboardów, które wiszą w Warszawie, gdzie Małgorzata Kidawa-Błońska obejmuje starszą osobę. W swojej urodzie wicemarszałek jest kobietą, która ma coś podobnego do Sophii Loren – stwierdził Jackowski.



Osiem lat temu o podobieństwach między Małgorzatą Kidawą-Błońską i Sophią Loren pisał „Fakt”. – Kilka osób już mi to mówiło, że im jestem starsza, tym bardziej ją przypominam – mówiła wówczas posłanka PO.



Co ciekawe, gdyby mogła, to nie wcieliłaby się w jedną z ról granych przez włoską aktorkę, tylko uwielbianego na całym świecie pluszowego misia. – Chciałabym być Kubusiem Puchatkiem – żartowała sześć lat temu w Superstacji. Dlaczego? – Ma lekkie, przyjemne życie, miłe i sympatyczne – uzasadniała.



(fot. Paul Drinkwater/NBCU Photo Bank/TVP)