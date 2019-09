Na Westerplatte odnaleziono kolejne ludzkie szczątki. To „drugi obrońca”

W trakcie prac archeologicznych na Westerplatte odnalezione zostały „szczątki drugiego obrońcy” – poinformowało Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 r. To kolejne szczątki odnalezione w tym miejscu w ciągu ostatnich kilku dni.

Według archeologów szczątki – we wtorek odnalezione zostały kości innej osoby – należą do ofiar bombardowania na Wartownię nr 5, którego Niemcy dokonali 2 września 1939 r. To pierwsze takie odkrycia od ponad 50 lat.



– Znamy z imienia i nazwiska 17 poległych obrońców Westerplatte – mówił wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Sellin.



– Ponieważ wszystko wskazuje na to, że odnalezione szczątki należą do żołnierza, który poległ w Wartowni nr 5, to krąg poszukiwań zawęża się do sześciu osób. W identyfikacji na pewno mogą pomóc rodziny poległych, o co gorąco apelujemy – dodawał.

źródło: Radio Gdańsk, FB

1 września w ramach obchodów 80. rocznicy wybuchu drugiej wojny światowej wmurowano kamień węgielny pod budowę Muzeum Westerplatte i Wojny 1939. Inwestorem obiektu ma być Muzeum Drugiej Wojny Światowej w Gdańsku.Większa część muzeum powinna być gotowa do 2023 r., czyli 20. rocznicy wpisania pola bitwy na półwyspie na prezydencką listę Pomników Historii.