Tajemnicza choroba płuc zbiera śmiertelne żniwo. Chodzi o e-papierosy

Do 12 zwiększyła się liczba zgonów w USA związanych z tajemniczą chorobą płuc, kojarzoną z paleniem niektórych odmian e-papierosów. Według Centrum Kontroli Chorób (CDC) w Atlancie liczba wszystkich zachorowań z tego powodu zwiększyła się do 805.

Liczba zachorowań i zgonów z powodu ciężkiej choroby płuc stale rośnie. Jeszcze przed tygodniem CDC odnotowało siedem zgonów i 530 zachorowań.



Pierwszy przypadek śmiertelny tej choroby zarejestrowano w sierpniu w stanie Illinois. Od tego czasu do 24 września przypadki tej choroby zgłaszano w kolejnych stanach: Kalifornii, na Florydzie, w Georgii, Indianie, Kansas, Minnesocie, Mississippi, Missouri i Oregonie.



Podejrzewa się, że tajemnicza choroba płuc może być związana z paleniem e-papierosów, ale nikt jeszcze tego nie potwierdził. Na razie sugeruje się jedynie, że mogą ją powodować e-papierosy zawierające kannabinoidy psychogenne (THC) lub octan witaminy E. W Massachusetts na cztery miesiące wprowadzono zakaz sprzedaży e-papierosów, w tym również tych zawierających THC i tytoń.

Trudno mówić o nagłym wzroście ilości chorób płuc wywołanych paleniem e-papierosów; do niedawna przypadki te nie były dokładnie analizowane.

Dyrektor departamentu ds. Wyrobów Tytoniowych amerykańskiej Agencji Żywności i Leków (FDA) powiedział Agencji Reutera, że na razie próbuje się ustalić, jakie produkty były używane przez poszkodowane osoby, a przede wszystkim, jakie zawierały substancje, które mogą być odpowiedzialne za poważne choroby płuc. Sprawdza się, czy na przykład nie były mieszane z innymi preparatami, niedostępnymi w sprzedaży. Ustalono na razie, że niektóre osoby używały do wapowania (palenia e-papierosów) pojemników z kanabinoidami.



Brian King z CDC ostrzega, że w e-papierosach jest wiele substancji, które mogą wpływać na powstawanie chorób płuc. Jak dotąd jednak nie wykryto ani jednej, która byłaby bezpośrednio związana z zarejestrowanymi przypadkami zachorowań, które wymagały hospitalizacji.



Prezes American Vaping Association wyraził przekonanie, że są one związane użyciem w e-papierosach kanabinoidów lub innych leków syntetycznych, ale nie pojemników zawierających nikotynę.



Innego zdania są specjaliści nie związani z producentami e-papierosów. Zdaniem dyrektora departamentu zdrowia publicznego stanu Illinois należy ostrzegać, że używanie e-papierosów i wapowanie jest groźne dla zdrowia.



CDC zwraca uwagę, że w e-papierosach wykorzystywane są substancje, co do których wciąż nie mamy pełnej wiedzy o tym, jaki jest ich wpływ na zdrowie. Centrum Kontroli Chorób przed ich używaniem ostrzega przede wszystkich młodzież, kobiety w ciąży i osoby dorosłe, które nie używały wcześniej żadnych wyrobów tytoniowych.