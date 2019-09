Walka z epidemią eboli łatwiejsza. Miejscowi bardziej ufają lekarzom

Walka z wirusem Eboli w Demokratycznej Republice Konga jest obecnie w bardziej obiecującym miejscu, niż kilka miesięcy temu – poinformował David Gressly, koordynator Nowej Misji ONZ ds. Natychmiastowej Pomocy w Kwestii Eboli. Do niedawna notowano tam liczne ataki mieszkańców na osoby walczące z epidemią wirusa, teraz sytuacja się zmienia.

David Gressly w wywiadzie dla telewizji Organizacji Narodów Zjednoczonych „UN News” ocenił, że postęp dotyczy m.in. kwestii bezpieczeństwa pracowników ONZ. Jak wyjaśnił, w przeszłości wiele obszarów było niedostępnych dla lekarzy, ale „zrobiono wiele, aby zdobyć akceptację społeczeństwa, co dzisiaj przyniosło pozytywne efekty”.



Brak zaufania lokalnej społeczności wobec działaczy ONZ wyrażał się m.in. w atakach na ośrodki leczenia, o czym informowała organizacja „Médecins Sans Frontières” („Lekarze bez Granic”). Takie przypadki odnotowano m.in. w miejscowościach Katwa i Butembo w północno-wschodniej części kraju. Napaści ze stycznia 2019 roku doprowadziły do zamknięcia tamtejszych ośrodków.



Pod koniec czerwca tego roku w mieście Beni, w prowincji North Kivu, rozwścieczone tłumy rzucały kamieniami w kierowcę związanego z zespołem do walki z wirusem Eboli. Mieszkańcy podpalili następnie jego samochód.



W tym samym mieście w połowie lipca dwóch pracowników medycznych zostało zamordowanych. Sprawców nie zidentyfikowano, a powody zabójstwa do tej pory nie są znane.

Koordynator Nowej Misji ONZ wyjaśnił w wywiadzie, że ludność Beni i Butembo jest bardzo liczna, a wiele osób często zmienia miejsce zamieszkania. Podkreślił, że takie warunki wymagają dobrego przygotowania obszarów przygranicznych i sąsiednich prowincji na wypadek, gdyby wirus miał się tam rozprzestrzenić.– Wysuszmy źródło wirusa, który żeruje na granicy z Ugandą i w mieście Goma (red. Na granicy z Rwandą), a wtedy zagrożenie znacznie spadnie – powiedział Gressly.

Ponad 10 tysięcy osób zostało zaszczepionych przeciwko wirusowi Ebola. Koordynator z ONZ zauważył, że samo szczepienie może jedynie spowolnić rozprzestrzenianie się wirusa czy przerwać ten proces na pewien czas, ale „samo w sobie prawdopodobnie nie zakończy epidemii”.



– Pomału przekształcamy wirusa Eboli w bardziej znormalizowaną chorobę. Ostatecznie chcielibyśmy, aby ośrodki leczenia były uważane za miejsca, gdzie można zostać wyleczonym – powiedział Grissly. Ciągle jeszcze wielu mieszkańców Demokratycznej Republiki Konga postrzega lecznice jako miejsce śmierci.