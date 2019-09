„Klątwa Donalda Tuska wisi nad Koalicją Obywatelską”

Nad Koalicją Obywatelską wisi klątwa Donalda Tuska, to on wyprał PO z jakiejkolwiek ideowości, jakichkolwiek treści programowych, bo kierował się wyłącznie słupkami poparcia – powiedział wicepremier, minister nauki i lider Porozumienia Jarosław Gowin.

Gowin w Polskim Radiu ocenił, że zbliżające się wybory parlamentarne są bardzo ważne.



– Ich stawką będzie to, czy utrwalony zostanie nowy model rozwoju Polski – strategia odpowiedzialnego rozwoju, stawianie na rozwój zrównoważony, odbudowę przemysłu, innowacyjność, a jednocześnie na szerokie programy społeczne, czy też wrócimy do tego modelu rozwoju, który znamy przed 2015 r., a więc przede wszystkim rozwój w oparciu o tanią siłę roboczą, czyli niskie zarobki Polaków – powiedział wicepremier.



Gowin stwierdził, że na swój sposób ten wcześniejszy model się sprawdzał, gdyż gospodarka rozwijała się dobrze „tylko że pacjent nie tyle umarł, co ciągle chorował”. – Polacy zarabiali bardzo mało – stwierdził.



Zapytany został o zapewnienia lidera PO Grzegorza Schetyny, że jeśli wybory wygra Koalicja Obywatelska, programy socjalne wprowadzone przez PiS nie zostaną odebrane i że co jakiś czas inni politycy KO mówią o zmianach w tych programach, np. uzależnieniu przyznawania środków z programu 500 Plus od aktywności zawodowej.

– Problem polega na tym, że w jakiejkolwiek ważnej sprawie nie znam jednolitego stanowiska Koalicji Obywatelskiej. Wydaje mi się, że z tego w ogromnej mierze wynika utrwalenie braku zaufania Polaków do tej formacji – odpowiedział Gowin.



Jego zdaniem PO „nagrabiła sobie” tym, w jaki sposób rządziła.



– Czyli tą tzw. polityką ciepłej wody w kranie, sprowadzającą się do zamiatania problemów pod dywan. Ale dlaczego po czterech latach liderzy PO i KO nie odzyskali zaufania Polaków? Dlatego, że w każdej sprawie mówią raz jedno, raz drugie. Czasami mówią to różni politycy, ale czasami mówią to ci sami politycy, np. Grzegorz Schetyna – dodał wicepremier.

źródło: Polskie Radio, PAP

Gowin ocenił, że „trochę nad Koalicją Obywatelską wisi klątwa Donalda Tuska”. – To on wyprał swoją partię – PO – z jakiejkolwiek ideowości, jakichkolwiek treści programowych, bo kierował się wyłącznie słupkami poparcia. Przez jakiś czas to działało, potrafił mamić dużą część polskiej opinii publicznej; a teraz wszyscy widzą, że król jest nagi – mówił Gowin.