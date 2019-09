Rozładował się radiowóz, policjant musiał przerwać pościg

Krótko trwał pościg kalifornijskiego policjanta za podejrzanym o przestępstwo mężczyzną. W trakcie jazdy rozładował się jego radiowóz. W pogoni za mężczyzną ruszyły inne jednostki.

Do zdarzenia doszło we Fremont. Jeden z policjantów podczas patrolu zauważył mężczyznę podejrzanego o dokonanie przestępstwa.



Chciał go zatrzymać, ale ten zaczął uciekać; funkcjonariusz ruszył w pościg.



Po kilku minutach radiowóz zaczął zwalniać. Jak się okazało, wyczerpały się baterie. Najprawdopodobniej zapomnieli je naładować policjanci z poprzedniej zmiany. W pogoń za podejrzanym ruszyły inne patrole.



- Zdarza się to od czasu do czasu, zwłaszcza gdy policjant wraca na posterunek, aby złożyć raport, a potem nie wraca już na patrol - wyjaśniła rzeczniczka policji we Fremont.

