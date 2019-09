Polityk KO pytany o program „wyższe płace”: Nie powiem. Zbyt obszerny

Marek Kossakowski, lider Zielonych, którzy razem z Koalicją Obywatelską idą do wyborów, miał problem z opisaniem sztandarowej propozycji KO – programu „wyższe płace”. – Konkretnie ja panu teraz nie powiem, to jest obszerny program – mówił polityk. Oznajmił też, że jest za adopcją dzieci przez pary homoseksualne i chce jak najmniejszej obecności wojsk USA w Polsce.

Ekonomista PO prof. Andrzej Rzońca przedstawił w ostatnich dniach program wyborczy „Niższe podatki, wyższe płace”, który jest częścią „szóstki Schetyny”.



Projekt opiera się na dwóch elementach – obniżeniu podatku PIT i składek na ZUS oraz „premii za aktywność” dla tych, którzy zarabiają mniej niż dwukrotność płacy minimalnej. Premia ta według Rzońcy miałaby być de facto kwotą wolną od PIT i ZUS, jednak wypłacaną przez urząd skarbowy.



Program „Niższe podatki, wyższe płace” to odpowiedź Koalicji Obywatelskiej na zapowiedzi PiS podwyższenia płacy minimalnej, które padły kilka tygodni temu z ust prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego i premiera Mateusza Morawieckiego.



Partia rządząca przewiduje wzrost płacy minimalnej do 2,6 tys. zł od stycznia przyszłego roku, następnie stopniowy wzrost, aż do 4 tys. w 2023 r.

W Radiu Plus lider Zielonych Marek Kossakowski został zapytany o ten „sztandarowy” punkt programu KO. – O co w nim chodzi? – pytał polityka prowadzący.



– Konkretnie ja panu teraz nie powiem, to jest obszerny program. Jak go Polacy mają znać? Przez media. My jesteśmy odcinani od mediów publicznych – próbował tłumaczyć Kossakowski.



– Ale w ogóle nic? – dopytywał dziennikarz. – Nic. Nie chcę wchodzić w szczegóły – oznajmił lider Zielonych.



Kossakowski był także pytany o kwestie związane z obronnością. Stwierdził, że „Zieloni wywodzą się z ruchów pacyfistycznych”. – Jesteśmy za tym żeby obca obecność amerykańska w formie baz była jak najmniejsza. To się nie zmienia w programie Zielonych – mówił. Dodał, że jest przeciw militaryzacji kraju.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: Radio Plus

Polityk odniósł się też do kwestii związanych z LGBT. Oznajmił, że jest za równością małżeńską zarówno dla osób homoseksualnych i heteroseksualnych.– Adopcja dzieci przez pary homoseksualne? Nie widzimy żadnych zagrożeń, ten problem jest wyolbrzymiany – mówił.