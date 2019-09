Suski o 500 Plus: Nie ma pomysłu, by po wyborach wprowadzić kryterium dochodowe

Marek Suski, szef Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów zapewnił, że nie ma pomysłu, by po wyborach wprowadzić kryterium dochodowe do programu 500 Plus. To reakcja na sugestie opozycji, że takie obostrzenia są w planach. – Kryterium dochodowe powinno być wprowadzone. Myślę, że od pułapu 25 tys. miesięcznie – uważa z kolei Krzysztof Mieszkowski z Nowoczesnej.

Mieszkowski skrytykował jednak słowa Stanisława Gawłowskiego, który kilka dni temu stwierdził, że pieniądze ze świadczeń na dzieci nie mogą być wydawane na „zbytki”.



– Zarówno Małgorzata Kidawa-Błońska jak i Grzegorz Schetyna wielokrotnie podkreślali, że żadne socjalne, bardzo dobre transfery nie zostaną odebrane – powiedział.



Do sprawy odniósł się Marek Suski, szef Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów, kandydat PiS do Sejmu. Powiedział, że rządowa weryfikacja programu 500 Plus nie potwierdza, że środki te są marnotrawione lub wydawane niezgodnie z założeniem.



– Wręcz przeciwnie. Pokazuje, że nastąpiła całkowita likwidacja biedy, ubóstwa, zeszytów, do których wpisywano zaległe rachunki w sklepach wiejskich – powiedział; zauważył, że wielu rodziców dzięki tym pieniądzom mogło posłać dzieci na dodatkowe zajęcia.

#wieszwiecej Polub nas

teraz odtwarzane Mieszkowski o 500 Plus: Powinno być wprowadzone kryterium dochodowe

źródło: TVP Info

Suski zapewnił, że nie ma pomysłu, by po wyborach prowadzić kryterium dochodowe do świadczeń na dzieci. – Nie ma czegoś takiego, jak ukryte plany Rabieja – wskazał.Przypomniał, że 500 Plus został zaplanowany jako program prodemograficzny i społeczny, a nie socjalny. – Daje pieniądze na dzieci, dzieciom. Uważamy, że wszystkie dzieci są nasze i wszystkie chcemy wspierać – powiedział polityk PiS.