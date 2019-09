Brytyjska księżniczka wychodzi za mąż

Brytyjska księżniczka Beatrycze, córka księcia Andrzeja i wnuczka królowej Elżbiety II, zaręczyła się ze swoim partnerem Edoardo Mapellim Mozzim – poinformowali jej rodzice. Ślub odbędzie się w przyszłym roku.

Zaręczyny 31-letniej Beatrycze, która jest dziewiąta w kolejce do brytyjskiego tronu, z 34-letnim przedsiębiorcą, potentatem na rynku nieruchomości, miały miejsce w tym miesiącu we Włoszech.



„Oboje jesteśmy podekscytowani, że razem wyruszamy w tę życiową przygodę. Podzielamy wiele podobnych zainteresowań i wartości i wiemy, że będzie to nam przydatne w nadchodzących latach, pełnych miłości i szczęścia” – napisała para w oświadczeniu.



„Obserwując z dumą, jak ich związek się rozwija, jesteśmy podekscytowani tym, że Beatrycze i Edoardo się zaręczyli. Jesteśmy szczęśliwymi rodzicami wspaniałej córki, która odnalazła miłość i bratnią duszę w całkowicie oddanym przyjacielu i lojalnym młodym człowieku. Wysyłamy im każde najlepsze życzenia cudownej rodzinnej przyszłości” – napisali z kolei rodzice Beatrycze, książę Andrzej i księżna Yorku, Sara, którzy sami się rozwiedli w 1996 r.



Według BBC Beatrycze i Mapelli Mozzi są parą od około dwóch lat, choć stosunkowo rzadko razem byli widywani publicznie. Mapelli Mozzi, który wywodzi się z arystokratycznej rodziny, ma dwuletniego syna z poprzedniego związku.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

W październiku zeszłego roku za mąż wyszła młodsza siostra Beatrycze, księżniczka Eugenia, poślubiając Jacka Brooksbanka, z którym od siedmiu lat stanowili parę.Szczegóły dotyczące ślubu Beatrycze i Mapellego Mozziego zostaną podane w późniejszym terminie.