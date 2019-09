Jadła marchewkę w szkole. 10-latka nie żyje

10-latka z jednej z amerykańskich szkół podczas przerwy zadławiła się marchewką. Dziewczynka została przewieziona do szpitala, ale nie udało się jej uratować.

Do tragedii doszło w Belmont Community Middle School w Worcester w stanie Massachusetts. Podczas przerwy 10-letnia Marilyn Ofobi Korankyewaa postanowiła zjeść marchewkę, którą zabrała ze sobą jako przekąskę.



Po chwili zaczęła się krztusić i pobiegła do łazienki. Marilyn towarzyszyła koleżanka, która zawiadomiła nauczycieli.



Pracownicy szkoły udzielili dziewczynce pierwszej pomocy, a później wezwali pogotowie. Niestety 10-latki nie udało się uratować i zmarła w szpitalu.



Rodzina 10-latki wciąż nie potrafi zrozumieć, jak dokładnie doszło do tragedii. – Powiedziano nam, że udzielono jej pierwszej pomocy. Ale jak to było robione i kto ją przeprowadzał – to są pytania, na które poszukujemy odpowiedzi – powiedział wuj 10-latki w rozmowie ze stacją WHDH.

Sprawą zainteresowały się władze Worcester. Burmistrz przekazał, że pomoże rodzinie zmarłej w wyjaśnieniu, jak doszło do śmierci Marilyn. – Myślę, że oni chcą wiedzieć, co dokładnie się działo. Dowiemy się tego – zadeklarował.