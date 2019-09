Święta wojna. Rywalizacja stara jak Kraków

Kto powstał wcześniej, kiedy odbyły się pierwsze derby, czyj klub miał być rezerwami drugiej drużyny, dlaczego Wisła to „psy”, a Cracovia „Żydzi”, komu po wojnie sprzyjała komuna i wreszcie – która święta wojna odbędzie się w niedzielne popołudnie na stadionie Białej Gwiazdy? Ponad 110-letnie współistnienie Wisły i Cracovii to zapis dziejów pełen przekomarzań, uszczypliwości, a także historii, których nikt spoza Krakowa nie zrozumie.

Pierwsze problemy zaczynają się już, gdy przyjdzie nam ustalić, który z klubów jest starszy. Obie ekipy określają swoją datę powstania na 1906 rok. Tutaj pełna zgoda. Przy ul. Kałuży, gdzie mieści się stadion Cracovii, twardo trzymają się daty 13 czerwca, przywołując zaplanowane na godz. 18 zebranie w Parku im. Henryka Jordana.



Otwartą kwestią pozostaje za to twór, który został wtedy nieformalnie powołany do życia. „Akademicki Klub Footballistów (gra w piłkę nożną) zawiązuje się w Krakowie. Ćwiczenia w grze w piłkę nożną rozpoczynają się we środę 13 b. m. Uprasza się wszystkich, którzy chcą do tego klubu należeć, o przybycie do parku dra Jordana we środę o godz. 6 wieczorem przed pawilonem” – informował ukazujący się wtedy dziennik „Nowa Reforma”. Jak widać, nigdzie nie ma tutaj mowy o Cracovii.



Ta pojawia się dopiero kilka miesięcy później, gdy przy okazji organizowanego turnieju jesiennego jeden z założycieli klubu Józef Lustagern, zasugerował, że drużyna musi mieć własną nazwę, a Cracovia nawiązywać będzie do akademickich tradycji drużyny i związków z miastem. Wiadomo, że po raz pierwszy nazwa Cracovia pojawia się w „Nowej Reformie” z 20 października 1906 r. Co warte podkreślenia, wtedy także po raz pierwszy gazeta wspomina o Wiśle.



Wy latem, to my wiosną



Co do wcześniejszego okresu, w przypadku Białej Gwiazdy jest więcej niejasności. Na wiosnę 1906 r. jako datę powstania wskazuje we swoich wspomnieniach Roman Wilczyński, będący jednym ze współzałożycieli ekipy z ul. Reymonta.



- Profesor II Wyższej Szkoły Realnej w Krakowie Tadeusz Łopuszański w roku 1906, a było to na wiosnę po zajęciach szkolnych, zatrzymał nas w klasie proponując utworzenie klubu sportowego... Profesor (...) opowiadał, jak to w innych państwach rozwija się sport - więc i my, Polacy, musimy włączyć się w ten nurt. Na te słowa radość taka zapanowała, żeśmy zaczęli klaskać i niejednemu łza pokazała się w oku. Godziliśmy się na wszystko, że klub będzie nazywał się Wisła i znowu oklaski i okrzyki „Polacy i Wisła to Polska” – napisał we wspomnieniach.



Trzeba jednak wziąć poprawkę na fakt, że wydane zostały one po ponad 60 latach od opisywanych wydarzeń, co zdecydowanie obniża ich wartość historyczną.

A może tak 1909 i 1910?



Odrzucając sentymenty, za najbardziej miarodajne wydaje się ustalenie daty powstania obu ekip właśnie na 20 października 1906 r. Na to jednak nie ma szansy; Cracovia upiera się przy dacie 13 czerwca 1906 r. i mianie najstarszego istniejącego nieprzerwanie polskiego klubu. Po drugiej stronie Błoń nikt do tej kwestii nie przywiązuje aż tak dużego znaczenia.



Można też się sugerować datą zarejestrowania formalnoprawnego. Cracovia została wpisana w rejestr stowarzyszeń CK Namiestnictwa we Lwowie 28 listopada 1909 r., Wisła – kilka miesięcy później – 7 lutego 1910 r. O ewentualnym „odmłodzeniu” nikt jednak nie chce nawet słyszeć. Jeszcze więcej emocji wzbudza kwestia fuzji, do której miało dojść w 1907 r. Zweryfikowanie informacji, czy Wisła faktycznie chciała połączyć się z Cracovią i zostać jej rezerwą, jest teraz niemożliwe.



Pierwsze derby



Premierowy i udokumentowany pojedynek między Wisłą i Cracovią odbył się 20 września 1908 r. i zakończył wynikiem 1:1. Mecz już wtedy był sporym wydarzeniem pod Wawelem, o czym w barwny sposób pisał „Czas”.



„Spotkanie się »Cracovii« z „Wisłą«, które dotychczas w roku bieżącym nie rozegrały ze sobą żadnej partyi oficyalnie, będzie pod względem sportowym bardziej interesującem, niż match »Cracovii« z »Opawą«. Obie te drużyny i »Wisła« (czerwoni) i „Cracovia« (biało-czerwoni) stanowią w Krakowie elitę sportową. Jedni i drudzy nie zaniedbują piłki, nie stracą jednego dnia pogodnego, aby nie odbyć treningu i niezaniedbają żadnej sposobności, aby w skład swój wciągnąć jak najlepszych graczy. Wśród młodzieży szkół średnich, gdzie zamiłowanie do sportu w ostatnich czasach wzrosło niepomiernie, członkowie tych drużyn słusznie są uważni na ludzi oddanych sportowi całą duszą i niejednego studencika z niższych klas gimnazjalnych, próbującego swych sił w kopaniu piłki na zielonej murawie Błoń, jest marzeniem: należenie kiedyś do »Cracovii« lub »Wisły« – czytamy w wydaniu gazety.

Młodzi piłkarze zagrają o Puchar Orląt Lwowskich W najbliższą sobotę w Warszawie młodzi piłkarze zagrają już po raz drugi o Puchar Orląt Lwowskich. W sportowej rywalizacji weźmie udział kilka... zobacz więcej

Żydzi…



Przed wybuchem drugiej wojny światowej w Krakowie istniało całe mnóstwo żydowskim klubów. Najbardziej znane z nich do Makkabi i Jutrzenka. To jednak do Cracovii przyległo mające pejoratywne określenie „żydowskiego klubu”. Wynikało to z faktu totalnej otwartości pasiastej drużyny. W pierwszych latach jej istnienia biało-czerwone barwy zakładali okupujący Kraków Austriacy czy Węgrzy, ale także Czesi, Anglicy i Żydzi.



W Wiśle kryterium narodowościowe było niezwykle istotne i co trzeba dodać, niewynikające z antysemityzmu, tylko podkreślenia polskości. Tak też głosił statut Białej Gwiazdy. „Członkiem TS Wisła może został osoba na czci nieposzlakowana”, a do jej obowiązków należało „zachowywać się zawsze i wszędzie zgodnie z wymogami człowieka honorowego, dobrego Polaka i rzetelnego sportowca”.



Szukając patriotycznych postaw w szeregach obu ekip, przewaga Wisły jest bezdyskusyjna; na pierwszy plan wysuwają się podpułkownik Wojska Polskiego Henryk Reyman, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej i kampanii wrześniowej, czy Franciszek Brożek, uczestnik pierwszych krakowskich derbów, zamordowany przez Sowietów w Charkowie.



Po drugiej stronie końca wojny nie dożyli m.in. Leon Sperling czy Stefan Fryc, który walczył w powstaniu warszawskim. Hańbą okrył się za to inny piłkarz „Pasów”, Wilhelm Góra, czołowy polski gracz lat 30., który po wkroczeniu Niemców podpisał volkslistę i występował w DTSG Krakau.



Nienawiść nawet podczas okupacji



Do bijatyk między kibicami dochodziło już w okresie międzywojennym, choć trzeba pamiętać, że wyglądały one zupełnie inaczej niż współczesne starcia chuliganów. Tak naprawdę sytuacja wymknęła się spod kontroli tylko raz. I to właśnie podczas wojny.



Mimo trwającej niemieckiej okupacji w Krakowie starano się organizować konspiracyjne turnieje piłki nożnej o mistrzostwo miasta. Najbardziej dramatyczny był przebieg rywalizacji na dwa lata przed zakończeniem wojny.



Podczas turnieju, gdzie regularnie dochodziło do bijatyk między piłkarzami i sędziami, wszyscy przeszli samych siebie. Decydujące o mistrzostwie spotkanie nie zostało dokończone. W oficjalnym sprawozdaniu z turnieju czytamy:

„W drugim dniu rozgrywek o pierwsze miejsce pomiędzy Cracovią i Wisłą w obecności rekordowej ilości widzów (około 10.000), doszło (…) do godnych napiętnowania zajść, zakończonych także zejściem drużyny Wisły z boiska i pobiciem sędziego (a względnie nawet trzech sędziów). (…)Nastąpiła gwałtowna reakcja fanatycznych zwolenników TS »Wisła«, którzy wtargnęli na boisko łatwo dla nich dostępne, gdyż nie było należycie odgrodzone od publiczności. W ten sposób, jak stwierdził T. Mitusiński w obszernym sprawozdaniu z tego spotkania: »sędzia został narażony na kalectwo, a nawet śmierć, z rąk szowinistycznego, pijackiego motłochu, gdyż kierownictwo drużyny TS „Wisła” nie zapewniło mu odpowiedniej ochrony«”.



Efektem tych zajść było zweryfikowanie wyniku meczu w stosunku 3:0 dla KS „Cracovia”, ukaranie TS „Wisła” grzywną pieniężną w wysokości 500 zł, Władysława Żaka, kierownika drużyny, całkowitym pozbawieniem uprawnień do pełnienia tej funkcji za spowodowanie opuszczenia przez drużynę boiska przed zakończeniem meczu, Mieczysława Gracza - całkowitą dyskwalifikacją za kopnięcie sędziego i prowokacyjne zachowanie przez całe spotkanie.

#wieszwiecej Polub nas

Wiele, choć bardziej w kwestii anegdot opowiada się także o zadymie, do której doszło w pobliżu stadionu Garbarni w Podgórzu. Marek Pampuch w książce „Święta wojna – fakty, mity, anegdoty” tak opisuje wydarzenia z jesieni 1943 r.:„Kibice obu drużyn wtargnęli na boisko i doszło do ogólnej bijatyki. Walczący ze sobą kibice dotarli... pod samą siedzibę dzielnicowego SS na Rynku Podgórskim. Przed niechybną wywózką do Oświęcimia uratowało zacietrzewionych kibiców to, że szefem podgórskiego SS był Austriak, w przeszłości zawodnik jednego z wiedeńskich klubów, który dowiedziawszy się, że są to zamieszki po derbach, miał stwierdzić: - Kibice? A, to niech się biją.... W niedokończonym meczu walkower przyznano Cracovii”.Koniec wojny przyniósł ulgę, ale także nową rzeczywistość. Od 1949 r. Wisła trafiła do Zrzeszenia Sportowego Gwardia i trafiła pod patronat milicji. Choć wsparcie tak potężnego resortu wydawać się mogło wydawać się solidnym zabezpieczeniem, to jednak okres PRL nie był szczególnie sportowo udany.

Cracovia miała mniej „szczęścia”. Patronat nad klubem przez większość okresu PRL sprawowało organizujące miejski transportu Ogniwo, a później MPK. Od pierwszej połowy lat 50. XX wieku rola Cracovii zaczęła maleć. Klub balansował na granicy pierwszej i drugiej ligi, a w 1983 roku wypadł z elity na dwie dekady.



Herbowa Tarcza Krakowa



Oba zespoły nie rywalizowały w lidze, więc w redakcji krakowskiego „Tempa” zrodził się pomysł, aby raz w roku organizować derbowe spotkanie. Temat podchwyciły przy Kałuży i Reymonta i od 1974 roku organizowano meczem o Herbową Tarczę Krakowa. Rada Seniorów Wisły Kraków, pod przewodnictwem mecenasa Mieczysława Kosska, wystosowała apel do prezydium Wisły o pomoc dla jej rywala zza miedzy. – W ramach tego planu mieściło się zorganizowanie derbów Krakowa. Inicjatorzy chcieli uczcić datę pierwszego po wyzwoleniu meczu obu drużyn z 28 stycznia 1945 roku. Atmosfera była wprawdzie nieszczególna, bo ligowa sytuacja Cracovii była, delikatnie mówiąc, słaba, ale wszyscy się cieszyli, że mogą jej pomóc – wspominał po latach krakowski dziennikarz Jerzy Cierpiatka cytowany przez Slow Foot. Choć oba zespoły dzieliły czasem nawet trzy klasy rozgrywkowe, to Pasy często potrafiły postawić się Wiśle.







W historii derbów zapisała się rywalizacja z 1975 roku, gdy czwartoligowa Cracovia pokonała ekstraklasową Białą Gwiazdę aż 4:1.



Jeden za wszystkich i wszyscy na milicję!



Do niespotykanej historii doszło na początku 1990 roku. Już po pierwszych częściowo wolnych wyborach zorganizowano mecz o Puchar Prezydenta Krakowa. Przepychanki kibiców z funkcjonującą jeszcze Milicją Obywatelską przerodziły się w wielki wiślacko-pasiasty pochód na… radziecki konsulat ZSRS przy ulicy Westerplatte. „ Dochodzi - o dziwo! - do porozumienia zwaśnionych od lat zwolenników Cracovii i Wisły, które przypomina pakt o nieagresji wobec konkretnego zagrożenia. Mimo manifestacji siły ze strony milicji, bojowa grupa widzów ani myśli ustąpić. Teraz ma poparcie odwiecznych rywali... Im bliżej końca meczu, tym wyraźniej zaczynają się te grupy zwoływać. Zbiórka na Błoniach... Idą wiślacy, idzie Cracovia. Stosunek liczebności grup jak 5 do 1 dla Wisły. W sumie kilka tysięcy! Formuje się „pochód” – napisano w Tempie.



Efektem tego jest są porozbijane szyby w radzieckim konsulacie oraz zdewastowana budka milicyjna. Rynek Główny i okolice staje się miejsce walk kibiców z milicjantami. Wszystko kończy się dyplomatycznym skandalem, ambasador ZSRS wręcza notę protestacyjną sekretarzowi stanu MSZ w sprawie aktów wandalizmu.



To jedyne udokumentowane „porozumienie ponad podziałami” fanów Wisły i Cracovii.



Derby nr… No właśnie, ile?



W niedzielne popołudnie piłkarze Wisły i Cracovii po raz kolejny wybiegną na boisko. Tutaj także nie ma jasności, które w kolejności będzie to derbowe starcie. Nie ma bowiem ustalonej metodologii liczenia spotkań. Jeśli wziąć pod uwagę absolutnie wszystkie mecze, także towarzyskie, niedokończone czy zweryfikowane jako walkowery, to do walki o prymat w mieście dojdzie po raz 202. Biorąc pod uwagę tylko rywalizację w najwyższej klasie rozgrywkowej niedzielne spotkanie będzie miało numer 75. To jednak mniej istotne. Kilka lat temu brytyjski Daily Mail, uznał krakowską świętą wojnę za 13. największe klubowe derby świata. Trudno się nie zgodzić. Wszystkie bilety na to spotkanie rozeszły się już ponad tydzień przed meczem. Niedzielne spotkanie obejrzy z trybun ponad 30 tysięcy kibiców.