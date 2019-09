Zamach na Józefa Piłsudskiego we Lwowie. Marszałek był o włos od śmierci

Gdy ukraiński spiskowiec oddał strzał w stronę marszałka, ten odruchowo schylił głowę. Chociaż Józef Piłsudski znalazł się wtedy o krok od śmierci, stanął potem w obronie niedoszłego zamachowca.

To był bardzo pracowity dzień dla marszałka Józefa Piłsudskiego. W niedzielę 25 września 1921 r. wojskowy przybył do Lwowa , gdzie miał uczestniczyć w uroczystościach otwarcia pierwszych Targów Wschodnich – wystawy prezentującej osiągnięcia polskiego i zagranicznego przemysłu. Oprócz szybkiego zwiedzenia ekspozycji Piłsudski wziął udział w defiladzie i mszy oraz odpowiadał na liczne pytania dziennikarzy i bankowców.



Około godz. 21.00 wsiadł wraz z wojewodą lwowskim Kazimierzem Grabowskim do odkrytej limuzyny i kazał jechać w stronę Teatru Wielkiego. Ich przejażdżkę przerwał głośny huk, przypominający warkot silnika. Marszałek odruchowo schylił głowę. Jak się później okazało, uniknął w ten sposób niemal pewnej śmierci.



Parę metrów dalej 20-letni Ukrainiec Stepan Fedak ps. „Smok” obserwował przejazd marszałka, trzymając w wyciągniętej dłoni pistolet. Spiskowiec pociągnął za spust raz jeszcze, raniąc wojewodę Grabowskiego w prawe i lewe ramię. Pomimo ciągłego zagrożenia ze strony zamachowca Piłsudski ruszył na pomoc rannemu towarzyszowi. Ukrainiec został w końcu obezwładniony przez starszego posterunkowego Jakuba Skwersa, który chwycił go za gardło. Fedak strzelił wtedy po raz czwarty, raniąc się w pierś. Nie wiadomo, czy była to próba samobójcza, czy też chciał po raz ostatni trafić Piłsudskiego.



Rany zadane Grabowskiemu okazały się niegroźne. Jeszcze tego samego wieczora wojewoda pojawił się w ratuszu, gdzie wziął udział w bankiecie. Piłsudski natomiast zgodnie z planem odwiedził lwowski teatr. Chociaż nikt nie ucierpiał, nieudany zamach Fedaka był sygnałem dla polskich władz, że na gruncie narastającego problemu ukraińskiego zaczynają rodzić się niebezpieczne nacjonalizmy.



Plan zamachu



Za spisek przeciwko Piłsudskiemu odpowiadała utworzona jesienią 1920 r. Ukraińska Organizacja Wojskowa, która obrała sobie za swój cel walkę z Polską i ZSRR przy użyciu metod terrorystycznych. Jak na ironię ojciec młodego Fedaka, również Stepan, był cenionym mecenasem i działaczem ukraińskim dążącym do unormowania relacji z Polską na drodze pokojowej. W latach 20. Fedak senior pełnił funkcję prezesa Ukraińskiego Komitetu Obywatelskiego – jedynej wówczas legalnej ukraińskiej instytucji społecznej.





Kilka tygodni przed zamachem w wykonaniu „Smoka”, mecenas Fedak gościł u Piłsudskiego. Marszałek zapewnił go wówczas, że zależy mu na uzyskaniu niepodległości przez Ukraińców. – Jestem przekonany, że tylko ścisły związek między wolną Polską a wolną Ukrainą może zapewnić pokój na Wchodzie i pomyślny rozwój obu bratnich narodów.(…) Godzina waszej wolności jeszcze nie wybiła. Mam jednak nadzieję, że to wkrótce nastąpi, czego wam życzę z całego serca – mówił Piłsudski.



Rodzina Fedaków przyjaźniła się jednocześnie z liderem UOW Jewhenem Konowalcem. Radykalny rewolucjonista spotykał się nawet przez pewien czas z córką mecenasa, Olgą. Charyzma Konowalca imponowała młodemu Stepanowi, który tak jak on uważał, iż tylko gwałtowne i konkretne czyny mogą przynieść Ukraińcom upragnioną wolność.



Rozrastająca się organizacja działała wkrótce na całym terenie Ukrainy, a także w Czechosłowacji, Niemczech i Austrii. Garnęli do niej zarówno zbuntowani studenci, jak i byli wojskowi, mający za sobą m.in. walki przeciwko bolszewikom i Polakom.



Z UOW współpracowały także pomniejsze organizacje ukraińskie. Na zebraniu działaczy jednej z nich zapadła decyzja o zabiciu Piłsudskiego w czasie lwowskich targów. Bojownicy uznali, że marszałek stanowi symbol znienawidzonej przez nich Polski i dlatego musi zginąć.



W wyniku losowania wybrano na wykonawcę zamachu młodego Stepana Fedaka. Plan zdawał się być dopięty na ostatni guzik. Po zabójstwie marszałka spiskowiec miał zostać zatrzymany przez swojego towarzysza, Dmytro Palijiwa. Następnie miał przybyć kolejny Ukrainiec ubrany w mundur majora Wojska Polskiego.



Gapie mieli myśleć, że Fedak jest prowadzony do więzienia. W rzeczywistości cała trójka miała wsiąść do zaparkowanego samochodu i wyjechać z miasta. Za pomocą fałszywych dokumentów Fedak zamierzał wyjechać potem do Berlina.



Przesłuchanie



Plan spalił jednak na panewce, a niedoszły zamachowiec nie został o mało zlinczowany przez rozwścieczony tłum.





Trzy dni po ataku Fedaka „Kurier Lwowski” relacjonował: „Pewna część osób poczęła uciekać, bardzo wielu jednak zorientowawszy się w tej chwili co zaszło, rzuciło się kupą na sprawcę zamachu, który znajdował się w otoczeniu policjantów. Oburzenie było tak wielkie wśród publiczności, że policjanci nie byli w możności powstrzymać oporu. Rozpoczął się samosąd, ale nadciągnęła policja w silniejszej liczbie i wydostała Fedaka z rąk publiczności”.



Podczas przesłuchania Fedak utrzymywał, że jego celem był wyłącznie wojewoda lwowski. Dodał, że jego czyn był formą protestu politycznego. Co ciekawe, sam marszałek, którego przesłuchano w charakterze świadka, miał powiedzieć lapidarnie: „Wykluczam, aby syn Fedaka do mnie strzelał”.



W październiku policja przesłuchała wielu działaczy ukraińskich, a w polskiej prasie zaczęły pojawiać się przeróżne spekulacje. Dziennikarze podejrzewali m.in., że za zamachem stoją lokalni komuniści. Szybko wyszło też na jaw, że Fedak kilka razy się zawahał – pierwotnie miał zaatakować już na dworcu, zaraz po wyjściu Piłsudskiego z pociągu.



Proces



W październiku 1922 r. Stepan Fedak stanął przed lwowskim sądem okręgowym. Wyrok w jego sprawie ogłoszono już 18 listopada tego samego roku. Ostatecznie sąd uznał go winnym jedynie próby zabójstwa wojewody Grabowskiego i skazał na 6 lat pozbawienia wolności.



Tymczasem Grabowski przekonywał w czasie procesu, że wielokrotnie spacerował sam po mieście, więc gdyby ktoś chciał go zabić, to „miał ku temu wiele sposobności". Z kolei gen. Tadeusz Rozwadowski powiedział, że szyba samochodu, w którym siedział marszałek była przestrzelona i dlatego w jego opinii to Piłsudski był celem zamachowca, a nie pan wojewoda.



Fedak nie odbył całej kary, gdyż wypuszczono go z więzienia na podstawie amnestii. Od razu po wyjściu na wolność wyjechał z Polski.



Po 1945 r. słuch o Fedaku zaginął. Podejrzewa się, że zginął w czasie ataku Armii Czerwonej na Berlin. Jak podaje jedna z ukraińskich instytucji edukacyjnych, we wrześniu 1941 r. niedoszły zabójca Piłsudskiego miał pełnić rolę tłumacza w Sonderkommando 4a – niemieckim oddziale, który przeprowadził masakrę ponad 30 tys. Żydów w leśnym wąwozie Babi Jar pod Kijowem.



W trakcie powstawania tekstu autor korzystał m.in. z artykułu Grzegorza Mazura: „Zamach na marszałka Józefa Piłsudskiego” oraz książki Marcina Szymaniaka: „Polskie zamachy”