W subwencji oświatowej będzie dodatkowy miliard na podwyżki dla nauczycieli od września – poinformowali wiceminister finansów Leszek Skiba oraz minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski.

Wiceminister Skiba zapewnił, że w budżecie są środki na podwyżki dla nauczycieli, które zaplanowano na wrzesień.



– Na to są pieniądze, które zostały wygenerowane w ramach oszczędności zlokalizowanych w budżecie państwa w wysokości miliarda złotych – powiedział.



– Czyli mamy już dodatkowe środki na wynagrodzenie w tym roku. Mamy też wzrost subwencji aż o 3,8 mld zł; ten wzrost jest od 1 stycznia, czyli jest to prawie 7 proc. wzrostu subwencji. Tak wyraźny wzrost subwencji nie miał miejsca od wielu, wielu lat – powiedział Skiba.



Szef MEN Dariusz Piontkowski zapewnił, że „przytłaczająca większość pieniędzy potrzebnych do zrealizowania podwyżek dla nauczycieli od września tego roku będzie pochodziła z przesunięć w budżecie państwa i będą to dodatkowe kwoty, które powiększą subwencję oświatową”.

#wieszwiecej Polub nas