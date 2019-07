Śmiertelne potrącenie na przejściu dla pieszych w Zgierzu. Sprawca uciekł

Do śmiertelnego potrącenia dwóch kobiet na przejściu dla pieszych doszło w poniedziałek w Zgierzu (woj. łódzkie). 84-latka zmarła na miejscu, a 58-latka w ciężkim stanie trafiła do szpitala. Kierowca odjechał z miejsca zdarzenia.

Do wypadku doszło na ul. Długiej około godz. 10.00. Po potrąceniu kierowca odjechał z miejsca zdarzenia.



– Do sprawy zatrzymano 26-letniego mężczyznę. Samochód, którym się poruszał, miał uszkodzenia wskazujące na to, że mógł uczestniczyć w zdarzeniu drogowym, jednak będzie to dokładnie sprawdzone. Policja zbiera materiał dowodowy – przekazała portalowi tvp.info podkom. Magdalena Nowacka, rzeczniczka prasowa Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu.



W chwili zatrzymania badanie alkomatem wykazało u 26-latka ponad 3 promile alkoholu.



Za potrącenie ze skutkiem śmiertelnym grozi do 12 lat więzienia.

źródło: portal tvp.info, express ilustrowany.pl

To kolejne potrącenie w ciągu ostatnich kilku dni. W sobotę w Bydgoszczy śmiertelnie potrącono 56-letnią kobietę, przechodzącą przez przejście dla pieszych.W niedzielę natomiast w miejscowości Poniatowa kierowca potrącił na pasach mężczyznę na wózku inwalidzkim. 82-latek zmarł.