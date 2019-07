Adwokat Nawalnego: Został poddany działaniu substancji chemicznej

– Rosyjski opozycjonista Aleksiej Nawalny został poddany działaniu niezidentyfikowanego środka chemicznego – powiedziała w poniedziałek dziennikarzom jego adwokat Olga Michajłowa.

Prawniczka rozmawiała z dziennikarzami przed szpitalem, z którego w poniedziałek został wypisany 43-letni Nawalny. Opozycjonista trafił do szpitala z ostrą reakcją alergiczną w niedzielę.



Polityk został z powrotem przewieziony do aresztu.



Nawalny został w środę aresztowany na 30 dni za wzywanie do udziału w nieuzgodnionej z moskiewskimi władzami demonstracji. Kilka dni wcześniej podczas wiecu oświadczył, że jeśli w ciągu tygodnia nie dojdzie do zarejestrowania wszystkich opozycyjnych kandydatów w wyborach do władz Moskwy, to na sobotę 27 lipca zostanie zwołana demonstracja przed siedzibą władz miejskich.

