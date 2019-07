Warszawski ratusz zgodził się na budowę wieżowca Srebrnej 20 lat temu

Warszawski magistrat już raz zgodził się, by spółka Srebrna wybudowała 135-metrowy wieżowiec. Teraz zmienił zdanie i przegrał w Samorządowym Kolegium Odwoławczym – pisze „Wprost”.

Jak informuje tygodnik, inwestycja, którą storpedował warszawski ratusz i decyzje, jakie podjął w jej sprawie są „pełne sprzeczności”.



Według gazety miasto „już raz wydało spółce warunki zabudowy”. Według nich spółka Srebrna – powiązana z politykami PiS – uzyskała pozwolenie na budowę wieżowca o dokładnie tej samej wysokości, co w przypadku storpedowanej ostatniej inwestycji.



„Pozwolenie jednak wygasło, a kiedy spółka wystąpiła o nowe, ratusz zaczął robić wszystko co może, by wydana decyzja była niekorzystna” – czytamy.



Pierwotne pozwolenie zostało wydane w 2014 r. „Miejscowi planiści chcieli, by przy Srebrnej 16 mogły powstać budynki nie wyższe niż 60 metrów. Inwestor złożył wniosek, by na ich działce można było wybudować biurowce o wysokości od 120 do 140 metrów” – wskazuje gazeta i dodaje, że ratusz uwzględnił wniosek spółki i – co więcej – wpisał możliwość wybudowania budynku o 50 metrów wyższego niż chciała spółka.



Jednak jak zauważa gazeta, Srebrna nie otrzymała wówczas warunków zabudowy. W listopadzie 2018 r., cztery lata po złożeniu pierwszego wniosku, warszawscy urzędnicy wydali warunki zabudowy dla Srebrnej 16 na budowę 31,5-metrowego wieżowca. „Urzędnicy uznali, że 130-metrowy budynek nie pasuje do otoczenia” – czytamy.



Według gazety w 1998 r. Srebrna wystąpiła do prezydent Warszawy z wnioskiem o wydanie warunków zabudowy – o budowie 130-metrowego wieżowca – i takie warunki uzyskała rok później.



„Mając warunki zabudowy, spółka mogła wystąpić o pozwolenie budowlane. Nigdy jednak tego nie zrobiła. Dlaczego? Nie wiadomo. Same warunki zabudowy po dwóch latach straciły ważność” – twierdzi gazeta.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: „Wprost”

W odniesieniu do odmownej decyzji ratusza z listopada 2018 r. inwestor zaskarżył ją do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. SKO przyznało w całości rację Srebrnej, stwierdzono też, że urzędnicy naruszyli prawo.