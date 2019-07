Marszałek Sejmu wpłacił 15 tys. zł na Klinikę Budzik i Caritas

Marszałek Sejmu Marek Kuchciński wpłacił 5 tys. zł na Klinikę Budzik działającą przy Centrum Zdrowia Dziecka oraz 10 tys. zł na Caritas Polska w zamian za 23 loty samolotem rządowym - potwierdził dyrektor Centrum Informacyjnego Sejmu Andrzej Grzegrzółka.

Jako pierwsze o tym, że marszałek Sejmu wpłacił 15 tys. zł na fundację Ewy Błaszczyk oraz Caritas poinformowało w poniedziałek Radio Zet.



Według czwartkowych doniesień radia ZET, marszałek Sejmu lata z rodziną rządowym samolotem. Radio ZET dotarło do dokumentów potwierdzających sześć lotów, podczas których na pokładzie poza Kuchcińskim znajdowali się członkowie jego rodziny i oficer Służby Ochrony Państwa. Jak podkreśliło radio, nie wiadomo, czy rodzina Kuchcińskiego zapłaciła za te loty.



W reakcji na te doniesienia Centrum Informacyjne Sejmu informowało w czwartek, że każda podróż Marka Kuchcińskiego samolotem rządowym miała charakter służbowy, zaś „obecność dodatkowych osób na pokładzie nie wpływa w żadnej mierze na koszt przelotu”.



W nawiązaniu do licznych pytań i komentarzy w tej sprawie, informuję, że dziś Marszałek Sejmu wykonał przelew w wysokości 15 tys. zł na cele charytatywne. Odbiorcami środków są Caritas Polska oraz Klinika Budzik działająca przy warszawskim Centrum Zdrowia Dziecka. pic.twitter.com/hBqU4HyLuL — Andrzej Grzegrzółka (@AndrGrzegrzolka) July 29, 2019

Wszystkie przeloty marszałka „były związane z obowiązkami służbowymi”



W piątek dyrektor CIS poinformował, że marszałek Sejmu zdecydował o pokryciu kosztów przelotu członków rodziny i zapowiedział, że pieniądze zostaną przeznaczone na cele charytatywne. Grzegrzółka podkreślił wtedy, że „wszystkie przeloty marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego rządowymi samolotami były związane z obowiązkami służbowymi”.



Jak następnie wyjaśnił, „kwota zostanie oszacowana na podstawie umowy Kancelarii Sejmu z PLL LOT”. „Zgodnie z nią koszty przelotów poselskich są zryczałtowane na poziomie 572,40 zł (przelot dla jednej osoby w jedną stronę) i w ten sposób zostanie ustalona wysokość przelewu” – poinformował Grzegrzółka we wpisie na Twitterze.



Dyrektor CIS podkreślił w piątek, że marszałek Sejmu, „będący druga osobą w państwie i realizujący szereg zadań w kraju i poza jego granicami, ma prawo do korzystania z samolotów rządowych”. Jak przekazał, wszystkie zrealizowane przeloty marszałka Sejmu „zawsze były związane z pełnieniem obowiązków służbowych – były to oficjalne podróże w żaden sposób nie stojące w sprzeczności z obowiązującymi przepisami”.



W sobotnim oświadczeniu marszałek Kuchciński podkreślił: „Osoby towarzyszące mi w podróży nie mają możliwości opłacenia swojego lotu – ich obecność na pokładzie nie wpływa na koszt transportu. Aby rozwiać wątpliwości dotyczące »korzyści finansowych« mojej rodziny, dokonam wpłaty na cele charytatywne”.



W piątek, w związku z doniesieniami o lotach marszałka Sejmu i jego rodziny, klub parlamentarny PO–KO złożył wniosek o odwołanie Kuchcińskiego z funkcji; kandydatką klubu na objęcie stanowiska marszałka Izby jest jej obecna wicemarszałek, Małgorzata Kidawa–Błońska (PO–KO).