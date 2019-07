Kurier z jedną nogą w gipsie i drugą w ortezie dostarczał paczki. Jest stanowisko DPD

Na Facebooku został opublikowany post dotyczący pracy kuriera DPD. Na zamieszczonych zdjęciach widać pracownika tej firmy, roznoszącego paczki z jedną nogą w gipsie i drugą w ortezie. Autorka wpisu twierdzi, że kurier musiał wykonywać swoją pracę, pomimo niesprawności fizycznej. Jej zdaniem groziła mu kara 10 tys. zł dziennie za niepodstawienie auta. Według DPD „zgodnie z procedurą kurier nie powinien być dopuszczony do wykonywania obowiązków z uwagi na niedyspozycję zdrowotną”.

W ciągu 19 godzin post pani Magdaleny dorobił się ponad 400 komentarzy, wiele dotyczyło pracy kuriera.





Portal tvp.info poprosił DPD o komentarz w tej sprawie.„22 lipca br. podwykonawca okazał zwolnienie lekarskie kierownikowi oddziału DPD Polska w Szczecinku. Zgodnie z procedurą kurier nie powinien być dopuszczony do wykonywania obowiązków z uwagi na niedyspozycję zdrowotną. W takich sytuacjach – zgodnie z umową kurierską – podwykonawca zobowiązany jest zorganizować zastępstwo” – pisze w odpowiedzi rzeczniczka DPD Polska Małgorzata Maj.

„DPD zaproponowała kurierowi przekazanie paczek z jego rejonu innemu przewoźnikowi. Jak się później okazało, kurier osobiście uczestniczył w rozwożeniu przesyłek (jako pasażer), co nie powinno mieć miejsca. W związku ze złamaniem zasad, wobec przełożonego tego kuriera zostaną wyciągnięte konsekwencje. Jednocześnie chcielibyśmy wyrazić ubolewanie, że doszło do tego zdarzenia” - dodała rzeczniczka prasowa DPD Polska.



„Kurierzy prowadzą najczęściej działalność gospodarczą i są podwykonawcami DPD Polska na zasadzie umowy o współpracę. Jest to standard na polskim rynku kurierskim. Zgodnie z umowami zawieranymi z przewoźnikami będącymi przedsiębiorcami, w przypadku zdarzeń losowych uniemożliwiających świadczenie usług, takich jak awaria samochodu czy choroba przewoźnika, mają oni prawo do przerwy w świadczeniu usług na rzecz DPD Polska. W żadnym przypadku spółka nie popiera wykonywania przewozu powierzonych jej przesyłek przez osoby, które nie są w stanie świadczyć usługi przewozu, jak miało to miejsce w Szczecinku” – czytamy w dalszej części listu.



„DPD posiada umowne prawo do nałożenia kar w przypadku, w którym przewoźnik nie będzie świadczył usług na rzecz DPD. Jest to uprawnienie, z którego spółka może, ale nie musi skorzystać. Jest ono stosowane wyłącznie w ostateczności. Chcielibyśmy podkreślić, że w opisywanym przypadku nie pojawił się temat ewentualnego nałożenia kary na kuriera. Kary umowne stosowane są w przypadkach, w których przewoźnik (przedsiębiorca) rażąco narusza postanowienia umowy, np.: uporczywie i bez podania przyczyny nie świadczy usług przewozu i tym samym uniemożliwia DPD wykonywanie swoich zobowiązań wobec Klientów DPD Polska” – wyjaśniła rzeczniczka prasowa DPD.



Portal tvp.info próbuje się skontaktować z kurierem.

