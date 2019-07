Zawiadomienie do prokuratury ws. wpisu posła PO-KO

Warszawski radny Prawa i Sprawiedliwości Jacek Ozdoba złożył do prokuratury zawiadomienie o zhańbieniu znaku Polski Walczącej. W ten sposób zareagował na umieszczenie tego znaku na tęczowym tle w mediach społecznościowych przez posła PO-KO Piotra Misiło.

Jacek Ozdoba powiedział Polskiemu Radiu, że polityk powinien ponieść konsekwencje polityczne i prawne znieważania znaku Polski Walczącej, który jest „symbolem świętym”.



– Poseł Misiło złamał artykuł trzeci ustawy o ochronie znaku Polski Walczącej i za znieważenie tego znaku jest kara grzywny – powiedział radny PiS.



Radny PiS uważa za skandaliczne takie użycie znaku Polski Walczącej tuż przed 75. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego. – Poseł umieszczając znak Polski Walczącej na tle tęczowym wpisał święty symbol, chroniony prawem w spór polityczny, co jest jawnym skandalem – powiedział.



Poseł PO-KO Piotr Misiło opublikował w internecie grafikę przedstawiającą znak Polski Walczącej na tle tęczowej flagi. W późniejszym wpisie tłumaczył: „W 1944 stolicy bronili także geje i lesbijki. Czy się to komuś podoba czy nie. Zrozumcie to wreszcie prawicowi dyletanci”. Po kilkunastu godzinach Misiło usunął wpis i przeprosił.

Zgodnie z ustawą z czerwca 2014 r. znak Polski Wałczącej podlega szczególnej ochronie.