Mężczyzna próbował przewieźć w żołądku pół kilograma złota

Pasażer, który planował wylecieć ze stolicy Uzbekistanu Taszkentu do Delhi, próbował przewieźć w żołądku prawie pół kilograma złota – poinformowała uzbecka służba celna. Wartość skonfiskowanego złota to ponad 150 mln sumów (ok. 17 tys. dolarów).

W żołądku mężczyzny skanery wykryły 14 własnoręcznie wykonanych sztabek złota o łącznej wadze 434 gramów.



Według mediów zgodnie z uzbeckim prawem osoby fizyczne mogą wywozić za granicę bez dodatkowych opłat do pięciu sztuk wyrobów jubilerskich i metali szlachetnych o wadze nie przekraczającej 50 gramów. Konieczne jest też zgłoszenie wywozu takich przedmiotów.



Służby celne Uzbekistanu przypomniały, że podobna sytuacja miała miejsce w Taszkencie w maju, kiedy w żołądku kobiety, która planowała wylecieć z kraju, znaleziono 19-gramowy kawałek złota.

