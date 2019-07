Policja zatrzymała 16-latkę, która miała grozić atakiem terrorystycznym

Polscy policjanci zatrzymali 16-letnią osobę, która na jednym z popularnych komunikatorów internetowych groziła atakiem terrorystycznym. Celem miała być szkoła w Szkocji. Informację o groźbie ataku polska policja otrzymała od Biura Interpolu w USA.

O zdarzeniu poinformowała na swojej stronie internetowej Komenda Główna Policji. Z komunikatu wynika, że groźba została opublikowana z użyciem urządzenia, które łączyło się z internetem z Polski.



W jednym z popularnych wśród młodzieży komunikatorów internetowych ujawniono wpis dokonany w języku angielskim, który był zapowiedzią powrotu do szkoły. Z kontekstu graficznego można było wnioskować, że w tej szkole dojdzie do strzelaniny. Informacja zawierała jednoznacznie wskazaną placówkę oraz napis o treści „nadchodzę”, a w tle cztery jednostki broni palnej.



„Na podstawie informacji z Interpolu funkcjonariusze Biura do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Głównej Policji i Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, w wyniku szeregu analiz oraz przeprowadzonych ustaleń, zidentyfikowali i zlokalizowali 16-letnią osobę, która w Polsce przebywała na wakacjach, a na stałe zamieszkiwała w jednej z miejscowości w Szkocji” – napisano w komunikacie KGP.

Według informacji PAP zbliżonych do sprawy tą osobą jest Polka. Jak informuje policja, przeszukania przeprowadzono równolegle w Polsce i w Szkocji. Efektem działań polskich policjantów było znalezienie telefonu, który wcześniej został użyty do wykonania wideo–groźby oraz do jej zamieszczenia w sieci. Poza tym znaleziono wszystkie przedmioty, które zostały uwidocznione w tym komunikacie tj. cztery sztuki broni. Przedmioty te — jak stwierdzono — nie nosiły jednak cech bojowych.

16-latka przyznała, że osobiście wytworzyła ten materiał z użyciem dostępnej w jednym z modeli telefonów funkcji „live video”.



„Działania polskiej policji pozwoliły na całkowite wyeliminowanie zagrożenia oraz na omówienie zaistniałej sytuacji z rodzicami internautki. Przeprowadzone w Polsce przeszukania w sposób jednoznaczny wykluczyły zamiar popełnienia aktu terrorystycznego, którego możliwość została ujawniona przez podmioty monitorujące zasoby internetu” – informuje KGP.



Policja podkreśla, że wszystkie zgłoszenia dotyczące zagrożeń terrorystycznych przekazywane przez polskie i zagraniczne podmioty traktowane są z „należytą powagą, a działania podejmowane przede wszystkim w celu zapobieżenia zamachom będą podejmowane niezwłocznie i w trybie stosownym do stwierdzonych okoliczności”.



Sprawa została skierowana do sądu dla nieletnich.