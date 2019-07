Poseł Misiło usuwa skandaliczną grafikę i przeprasza. „Na wskutek masowych gróźb”

Poseł PO-KO Piotr Misiło usunął wpis, w którym symbol Polski Walczącej zestawił z tęczową flagą środowisk LGBT. „Na wskutek skali hejtu oraz masowych gróźb pod adresem moim i moich bliskich chciałbym przeprosić każdego, kto mógł poczuć się w jakikolwiek sposób urażony moją interpretacją hołdu dla ofiar Powstania” – napisał poseł w oświadczeniu.

W niedzielę poseł PO-KO Piotr Misiło zamieścił na swoim profilu na Twitterze grafikę, na której znak Polski Walczącej umieszczono na tle tęczowej flagi, uchodzącej za symbol LGBT.



Grafikę poseł podpisał: „#ChwałaBohaterom”. Broniąc wpisu przed negatywnymi komentarzami Misiło pisał m.in.: „W 1944 stolicy bronili także geje i lesbijki. Czy się to komuś podoba czy nie. Zrozumcie to wreszcie prawicowi dyletanci”. Poinformował także, że jego dziadkowie walczyli za wolną Polskę. „Kocham Powstańców za ich odwagę, heroiczną postawę i miłość do Polski. Kocham wszystkich Powstańców” – pisał.



Po kilkunastu godzinach poseł PO-KO usunął swój wpis i zamieścił oświadczenie, w którym przeprosił „urażonych”. Stwierdził, że jego intencją nie było nikogo obrazić, tylko wyrazić hołd ofiarom Powstania Warszawskiego, w tym „ofiar nieheteroseksualnych”.





Szanowni Państwo, poniżej moje oświadczenie w sprawie umieszczenia znaku Polska Walczącą na tle tęczowej flagi.#ChwałaBohaterom pic.twitter.com/gGnzjANCTW — Piotr Misilo �������� (@Piotr_Misilo) 29 lipca 2019

Znak Polski Walczącej jest najświętszym - po godle i fladze - symbolem narodowym. Nikt nie ma prawa łączyć go z innymi symbolami ideowymi czy politycznymi. PO nigdy się na to nie zgodzi. — Jan Grabiec (@JanGrabiec) 29 lipca 2019

#wieszwiecej Polub nas

źródło: Twitter

Kilka minut przed oświadczeniem Misiły rzecznik Platformy Obywatelskiej Jan Grabiec napisał, że jego partia „nigdy się nie zgodzi” na łączenie Znaku Polski Walczącej z „symbolami ideowymi czy politycznymi”.