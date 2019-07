Zeznania Kamila D. Nie przyznał się do jednego zarzutu

Dziennikarz Kamil D. przyznał się do kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości. Nie przyznał się do drugiego zarzutu – sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym – ustalił portal tvp.info. W sprawie dziennikarza trwa od godz. 9.00 posiedzenie aresztowe.

Dziennikarz Kamil D. usłyszał zarzuty Znany dziennikarz telewizyjny Kamil D. usłyszał zarzuty kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości oraz sprowadzenia bezpośredniego ... zobacz więcej

Sąd w Piotrkowie Trybunalskim zadecyduje w poniedziałek, czy dziennikarz Kamil D., którego w piątek zatrzymano nietrzeźwego po kolizji drogowej, trafi do aresztu. Sąd na wydanie decyzji ma czas do godz. 13.00.



W rozmowie z portalem tvp.info rzecznik Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim potwierdził, że Kamil D. podczas przesłuchania przyznał się do jednego z zarzucanych mu przez śledczych czynów.



Prokurator poinformował też – w odpowiedzi na doniesienia medialne – że z D. w samochodzie nie było żadnego innego pasażera.



W miniony piątek na drodze krajowej nr 1 pod Piotrkowem Trybunalskim 51-letni Kamil D. wziął udział w kolizji. Do zdarzenia doszło ok. godz. 12.50 na remontowanym odcinku drogi. Kierując samochodem BMW w kierunku Katowic, najechał na pachołki oddzielające pasy ruchu. Następnie jeden z pachołków uderzył w auto nadjeżdżające z przeciwka. Nikt z uczestników kolizji nie ucierpiał.



Okazało się, że dziennikarz miał 2,6 prom. alkoholu w wydychanym powietrzu.



Mężczyzna trafił do policyjnej izby zatrzymań. Po wytrzeźwieniu w niedzielę został przewieziony do piotrkowskiej prokuratury rejonowej, gdzie zostały mu przedstawione zarzuty.

#wieszwiecej Polub nas