PO nie zareagowało na wpis Piotra Misiły. Telefony milczą

Władze Platformy Obywatelskiej i posłowie tej partii nie odcięli się od skandalicznego wpisu Piotra Misiły. Portal tvp.info próbował skontaktować się z kilkunastoma posłami Platformy, lecz większość nie odpowiadała na nasze telefony.

W niedzielę poseł PO-KO Piotr Misiło zamieścił na swoim profilu na Twitterze grafikę, na której znak Polski Walczącej umieszczono na tle tęczowej flagi, uchodzącej za symbol LGBT.



Grafikę poseł podpisał: „#ChwałaBohaterom”. Broniąc wpisu przed negatywnymi komentarzami Misiło pisał m.in.: „W 1944 stolicy bronili także geje i lesbijki. Czy się to komuś podoba czy nie. Zrozumcie to wreszcie prawicowi dyletanci”. Poinformował także, że jego dziadkowie walczyli za wolną Polskę. „Kocham Powstańców za ich odwagę, heroiczną postawę i miłość do Polski. Kocham wszystkich Powstańców” – pisał.



Sam Piotr Misiło nie odpowiadał na nasze prośby o kontakt. Wiceszef Platformy Borys Budka powiedział, że sprawy nie zna i nie będzie jej dziś komentował. Wskazał, że przebywa poza Polską.



Lider partii Grzegorz Schetyna, Bartosz Arłukowicz, rzecznik PO Jan Grabiec, Małgorzata Kidawa-Błońska, Sławomir Neumann, Rafał Grupiński i Tomasz Siemoniak nie odpowiadali na nasze telefony.



Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski odpisał nam tylko, by kontaktować się z jego rzecznikiem.

#wieszwiecej Polub nas

Poseł Marcin Kierwiński poprosił o wyjaśnienie sprawy w wiadomości SMS. Gdy napisaliśmy, że chodzi o wpis Misiły poseł Kierwiński już nie odpowiedział.

O jasne stanowisko Platformy ws. wpisu Piotra Misiły apelowali dziennikarze i publicyści.

To Lech Kaczyński, jako prezydent Warszawy zorganizował godne obchody 60-tej rocznicy wybuchu #PW44

To Kaczyńskiemu zawdzięczamy Muzeum #PW44

A Pan, prezydencie @trzaskowski_ przez kilkanaście godzin milczy po prowokacji Misiły.

Będzie męczeństwo jak wygwiżdżą na Powązkach? — Marzena Paczuska (@MarzenaPaczuska) 29 lipca 2019

Dla nich nie ma żadnej świętości. https://t.co/QYWG6RBvCY — Michał Adamczyk (@MiAdamczyk) 28 lipca 2019

Jakże groteskowo brzmią słowa tego apelu w świetle prowokacji posła Misiło. Partyjnego kolegi prezydenta stolicy.

Panowie, nie było Was

a Warszawa oddawała hołd #PW44.

Nie będzie Was -

a Warszawa szacunku dla #PW44 nigdy nie utraci. https://t.co/KcGqFHzggh — Marzena Paczuska (@MarzenaPaczuska) 29 lipca 2019

Panowie @S_Potapowicz ,@PawelRabiej ,@trzaskowski_ w związku z publikacją Pana @Piotr_Misilo oczekuję podjęcia konkretnych działań w obronie uświęconej krwią dla Warszawy symboliki. — Adrian Klarenbach 🚜 (@AKlarenbach) 28 lipca 2019