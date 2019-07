„LGBT-R to ja”. Robot dołączył do protestu przed redakcją „Gazety Polskiej”

Przed redakcją „Gazety Polskiej” od kilku dni trwają protesty osób związanych ze środowiskiem LGBT. W poniedziałek do zgromadzonych osób dołączył… robot, który stanął z tabliczką „LGBT-R to ja”.

„Gazeta Polska” dołączyła do 30. numeru tygodnika dodatek w postaci naklejki z hasłem: „Strefa wolna od LGBT”.



W wyniku tego, przed redakcją tygodnika od kilku dni trwają protesty osób związanych ze środowiskiem LGBT.



W poniedziałek do zgromadzonych przed budynkiem osób dołączył robot, który przywitał się z uczestnikami i stanął z tabliczką „LGBT-R to ja”.



„Postęp cywilizacyjny powoduje, że ruch LGBT się rozszerza o R. Nie możemy wykluczać robotów i tych, których pociąga seksualność robotów” – powiedział portalowi niezalezna.pl redaktor naczelny „Gazety Polskiej” i „Gazety Polskiej Codziennie” Tomasz Sakiewicz, odnosząc się do tego wydarzenia.





