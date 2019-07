Po skandalicznym wpisie Misiły „władze PO milczą”. „Oczekujemy jasnego stanowiska”

Sekretarz stanu w kancelarii premiera Łukasz Schreiber wezwał władze Platformy Obywatelskiej do niezwłocznej reakcji w sprawie umieszczenia przez posła tej partii Piotra Misiły Znaku Polski Walczącej na tle tęczowej flagi.

Gość radiowej Jedynki skrytykował – jak mówił – wykorzystywanie świętych dla Polaków symboli w walce o cele polityczne. Schreiber zauważył, że w tej sprawie Grzegorz Schetyna nie zabrał dotąd głosu.



– Władze PO milczą. Myślę, że powinny się do tego odnieść. Mamy do czynienia z walką o skrajnie lewicowy elektorat. Albo jest to jednostkowy wybryk, tylko dlaczego tak długo mamy do czynienia w tej sprawie z milczeniem. Oczekujemy jasnego stanowiska – powiedział.



Piotr Misiło opublikował na Twitterze grafikę przedstawiającą Znak Polski Walczącej na tle tęczowej flagi. Tłumaczył, że „w 1944 stolicy bronili także geje i lesbijki”. „Czy się to komuś podoba czy nie. Zrozumcie to wreszcie prawicowi dyletanci” – napisał polityk.



Grafiki nie usunął, w późniejszym wpisie zaznaczył, że jego dziadkowie „walczyli za wolną Polskę”. „Kocham Powstańców za ich odwagę, heroiczną postawę i miłość do Polski. Kocham wszystkich Powstańców” – dodał poseł PO.

źródło: PR, IAR

Zgodnie z ustawą z czerwca 2014 r. Znak Polski Walczącej podlega szczególnej ochronie.