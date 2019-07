Sąd podjął decyzję ws. aresztu dla Kamila Durczoka

Sąd w Piotrkowie Trybunalskim oddalił wniosek tamtejszej prokuratury o skierowanie do aresztu dziennikarza Kamila Durczoka, który pod wpływem alkoholu prowadził auto. Sąd orzekł wobec niego środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w wysokości 15 tys. zł, dozór policyjny oraz zakaz opuszczania kraju – poinformował w rozmowie z portalem tvp.info prok. Witold Błaszczyk, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim. Durczok zgodził się na publikację wizerunku.

Po wyjściu z sali dziennikarz poinformował, że przyznał się do kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości i w krótkim oświadczeniu m.in. przeprosił rodzinę i najbliższych.



W niedzielę Prokuratura Rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim skierowała do sądu wniosek o areszt dla dziennikarza telewizyjnego Kamila Durczoka. Jak poinformował portal tvp.info prok. Piotr Cegiełka, rzecznik piotrkowskiej prokuratury, dziennikarz usłyszał dwa zarzuty.



Pierwszy dotyczy sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym, którego dopuściła się osoba będąca w stanie nietrzeźwości. Grozi za to kara od 9 miesięcy do 12 lat więzienia.



Drugi zarzut to kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości. Może grozić za to kara do 2 lat pozbawienia wolności.



Jak ustalił portal tvp.info dziennikarz przyznał się do kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości. Nie przyznał się do drugiego zarzutu – sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym.



W miniony piątek na drodze krajowej nr 1 pod Piotrkowem Trybunalskim 51-letni Kamil Durczok wziął udział w kolizji. Do zdarzenia doszło ok. godz. 12.50 na remontowanym odcinku drogi. Kierując samochodem BMW w kierunku Katowic, najechał na pachołki oddzielające pasy ruchu. Następnie jeden z pachołków uderzył w auto nadjeżdżające z przeciwka. Nikt z uczestników kolizji nie ucierpiał.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: portal tvp.info, PAP

Okazało się, że dziennikarz miał 2,6 prom. alkoholu w wydychanym powietrzu.Mężczyzna trafił do policyjnej izby zatrzymań. Po wytrzeźwieniu w niedzielę został przewieziony do piotrkowskiej prokuratury rejonowej, gdzie zostały mu przedstawione zarzuty.