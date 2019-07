„Szorstka przyjaźń” Schetyny i Tuska tematem „Strefy Starcia” [WIDEO]

Podczas niedzielnego programu „Strefa Starcia” w TVP Info komentatorzy dyskutowali m.in. o „szorstkiej przyjaźni” pomiędzy byłym premierem Donaldem Tuskiem a liderem Platformy Obywatelskiej Grzegorzem Schetyną.

Szef PO Grzegorz Schetyna otwarcie krytykuje obecnie swojego poprzednika, jednocześnie premiera rządu PO-PSL Donalda Tuska. Wypomina mu m.in. podwyższenie wieku emerytalnego, aferę taśmową, aferę Amber Gold i zabranie pieniędzy z OFE.



„Przyglądałem się później temu, co dzieje się wokół Donalda i jego rządu: afera Amber Gold, afera podsłuchowa, źle poprowadzona sprawa OFE czy podwyższenie wieku emerytalnego” – powiedział dziennikowi „Polska” Grzegorz Schetyna.



W tej samej rozmowie nie zabrakło również złośliwości wobec Tuska. „Afera hazardowa wcale nie przybliżyła dobrych rozwiązań. (…) Co najwyżej Donald mógł powiedzieć, że wydał wojnę nielegalnemu hazardowi. Podobnie jak wydał wojnę dopalaczom czy pedofilom, rzucając hasło kastracji chemicznej” – stwierdził.



Dziś obecny lider Platformy, mimo niechęci do Tuska, naśladuje go w politycznym przekazie przedwyborczym, mówiąc m.in. o tym, że należy jeździć po Polsce i rozmawiać z wyborcami.

