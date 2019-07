Wójcik o publikacji Misiło: Prowokacja na kilka dni przed rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego

– Prowokacja na kilka dni przed rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego – powiedział w poniedziałek w programie #Jedziemy na antenie TVP Info wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik, odnosząc się do grafiki zamieszczonej przez posła PO Piotra Misiło, na której widnieje symbol Polski Walczącej umieszczony na tle flagi środowisk LGBT. Zdaniem Wójcika jest to czyn, który zasługuje na potępienie ze wszystkich stron.

W niedzielny wieczór, na cztery dni przed 75. rocznicą Powstania Warszawskiego, poseł PO Piotr Misiło zamieścił na platformie społecznościowej Twitter grafikę, na której symbol Polski Walczącej umieszczony jest na tle flagi środowisk LGBT. Post posła spotkał się z krytyką, jako próba politycznego wykorzystania symboliki i zbliżającej się rocznicy.



O komentarz w tej sprawie został poproszony wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik.



– Dopóki szef PO nie odetnie się od tego haniebnego czynu, będzie to oficjalnym stanowiskiem (partii – red.), bo o ile wiem, to ten poseł jest członkiem tej formacji – stwierdził.



– Można powiedzieć, że ten czyn, haniebny, skandaliczny, który nam się w głowie nie mieści, jest prowokacją na kilka dni przed kolejną rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego – ocenił.

Zdaniem polityka czyn ten zasługuje na „absolutne potępienie ze strony wszystkich”. – To jest zhańbienie tak naprawdę setek tysięcy ofiar, ludzi, którzy walczyli pod tym znakiem – powiedział.

Wiceminister sprawiedliwości przypomniał, że jest ustawa, gdzie jasno jest napisane, że każdy obywatel powinien z szacunkiem i czcią darzyć ten znak, bo ma on szczególne znaczenie w polskiej historii. Zdaniem Wójcika, „ten człowiek powinien odpowiedzieć w sensie prawnym” za ten czyn. – Ten znak miał szczególne znaczenie, nawet Armia Krajowa zachęcała, żeby stosować ten znak. To było coś, co było spoiwem narodu, który walczył o przetrwanie – zauważył Wójcik.



– To jest przykre, że muszę komentować w ogóle coś takiego – stwierdził.



Wiceminister zapowiedział, że poleci dziś pracownikom swojego resortu by przygotowali „specjalne opracowanie” w sprawie „znieważenia Znaku Polski Walczącej”.