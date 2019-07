Zaatakowali księdza w Szczecinie. Chcieli dokonać profanacji

W zakrystii bazyliki św. Jana Chrzciciela w Szczecinie doszło do fizycznego ataku trzech mężczyzn na księdza i kościelnego. Sprawcy zostali już zatrzymani – poinformował w rozmowie z portalem tvp.info rzecznik szczecińskiej policji sierż. Paweł Pankau. – Pogotowie zabrało mnie do szpitala. Mam szwy na twarzy na pięć centymetrów – powiedział w rozmowie z portalem tvp.info ks. Aleksander Ziejewski, ofiara ataku. Do zdarzenia doszło w niedzielę przed godz. 18.00.

Napastnicy zaatakowali księdza i kościelnego na chwilę przed mszą świętą.



W rozmowie z portalem tvp.info zaatakowany ksiądz stwierdził, że jeden z napastników, który go uderzył, miał coś w ręku.



– Gdyby mnie trafił, to pewnie by zabił. Oni byli w jakiejś diabelskiej furii. Bluzgali, nie będę tego powtarzał. Kościelny próbował mnie zasłonić, też go uderzyli i ma szwy. Popychali panią zakrystiankę – powiedział ks. Aleksander Ziejewski.



Według Radia Szczecin sprawcy mieli też zażądać od księdza ornatów i „chcieli dokonać świętokradztwa, czyli odprawienia przez nich mszy”.



Jak informuje policja, sprawcy w ciągu godziny od ataku zostali zatrzymani. Byli wcześniej notowani.

