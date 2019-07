USA: Strzelanina na festiwalu czosnku. Wiele osób rannych [WIDEO]

Co najmniej trzy osoby zginęły, a kilkanaście zostało rannych w wyniku strzelaniny, która miała miejsce w niedzielę na corocznym festiwalu żywności w miejscowości Gilroy na północy Kalifornii w USA – poinformowały miejscowe służby medyczne.

Świadkowie zdarzenia opowiadali miejscowej prasie, że na początku myśleli, iż odgłosy strzałów pochodzą od fajerwerków. Dopiero po kilku minutach w tłumie wybuchła panika. Ludzie krzyczeli, płakali, przewracali stoły, niszczyli ogrodzenie, aby wydostać się z miejsca zagrożenia.



Telewizja NBC News opublikowała wypowiedź uczestniczki festiwalu Julissy Contreras, która mówiła, iż widziała napastnika. Według niej to ok. 30-letni mężczyzna, który strzelał do ludzi z karabinu. „Widziałam, jak strzelał we wszystkich kierunkach, nie celował w nikogo w szczególności, strzelał od lewej do prawej, od prawej do lewej” – powiedziała.





@AgendaFreeTV here is another video of gunshots at the Gilroy garlic festival pic.twitter.com/tAtQ5OXNUs — isaac guardado (@NstySeaL) July 29, 2019

Law Enforcement is at the scene of shootings in Gilroy, California. Reports are that shooter has not yet been apprehended. Be careful and safe! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 29, 2019

źródło: PAP, Twitter

Lokalne media zamieszczały zdjęcia lotnicze, na których widać było tereny festiwalowe opuszczone przez ludzi, ale z wieloma samochodami ratunkowymi i policyjnymi na okolicznych ulicach i policją w sprzęcie kuloodpornym.„Bądźcie ostrożni i wracajcie bezpiecznie do domu” – napisał na Twitterze prezydent USA Donald Trump.Organizowany od 1979 r. Gilroy Garlic Festival jest znanym w USA trzydniowym wydarzeniem, które przyciąga tysiące miłośników czosnku. Niedziela była ostatnim dniem festiwalu. Określany jest jako największy na świecie letni festiwal żywności.Gilroy znajduje się około 48 km na południowy wschód od San Jose.