Dwa lata temu poseł Misiło miał inne zdanie nt. wykorzystywania symbolu Polski Walczącej

W niedzielny wieczór, na cztery dni przed 75. rocznicą Powstania Warszawskiego, poseł PO Piotr Misiło zamieścił na platformie społecznościowej Twitter grafikę, w której symbol Polski Walczącej umieszczony jest na tle flagi środowisk LGBT. Post posła spotkał się z krytyką, jako próba politycznego wykorzystania symboliki i zbliżającej się rocznicy. Co ciekawe, w 2017 r. poseł wydawał się być innego zdania ws. takiego wykorzystania historycznego symbolu.

W 2017 r. członek Porozumienia Krzysztof Boguta zamieścił na platformie Twitter wpis, w którym nawoływał do uszanowania symboliki powstańczej. „Znak Polski Walczącej powinien być czymś co łączy, a nie dzieli. Uszanujmy pamięć o bohaterstwie!” – napisał wówczas Boguta.



Komentarzem ten post opatrzył właśnie poseł Piotr Misiło. „Popieram w całej rozciągłości. Znak PW ma łączyć a nie dzielić. Piętnujemy wspólnie Jego złe wykorzystywanie” – napisał wówczas poseł PO, dodając link do swojej interpelacji do ministra sprawiedliwości „w sprawie komercyjnego wykorzystywania znaku Polski Walczącej”.

W tej interpelacji poseł przytacza art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2014 r. o ochronie Znaku Polski Walczącej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1062) brzmiący: „Kto publicznie znieważa Znak Polski Walczącej, podlega karze grzywny”.