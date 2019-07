PSL naciska Kukiz’15 na start z ich listy? „Na razie nie ma woli ku innym rozwiązaniom”

– Jako PSL podjęliśmy uchwałę, że startujemy albo tak (z własnej listy – dop. red.), albo w chadeckim bloku. Zobaczymy, co wyjdzie z rozmów. One się jeszcze nie zakończyły – stwierdził w programie „Strefa starcia” prezes Forum Młodych Ludowców Miłosz Motyka, pytany o warunek, jaki jego partia postawiła Kukiz’15, odnośnie wspólnego startu w nadchodzących wyborach parlamentarnych.

O wspólnym starcie PSL i Kukiz’15 mówi się już od pewnego czasu. Jak ujawnili w programie politycy obu ugrupowań, negocjacje w tej sprawie nadal trwają. Jak tłumaczyła Agnieszka Ścigaj z Kukiz’15, start obu ugrupowań w ramach koalicji chadeckiej jest niemożliwy ze względów prawnych.



– Jest techniczna trudność, po prostu Kukiz’15 nie ma partii, a ma stowarzyszenie. Takiej opcja jak koalicja między partią a stowarzyszeniem nie przewiduje Kodeks Wyborczy, wiec to jest fizycznie niemożliwe – wytłumaczyła posłanka.



W związku z tym faktem pojawiły się doniesienia, że ludowcy postawili politykom Kukiz’15 warunek, że wystartują wspólnie tylko wtedy, jeśli Ci zgodzą się na start z list PSL. – Jako partia polityczna chcemy startować w takim wypadku pod własnym szyldem, nie ma wtedy potrzeby dla nas tworzenia komitetu wyborczego wyborców – podkreślił Motyka.



Niewątpliwie start w ramach KWW byłby dla formacji Kukiz’15 łatwiejszy do przyjęcia, jednak chwilowo ludowcy nie rozważają takiego rozwiązania.



– Na razie nie ma woli w Polskim Stronnictwie Ludowym ku innym rozwiązaniom, ale to są negocjacje. Jak powiedziałem, zobaczymy w którą stronę one pójdą – podsumował przedstawiciel PSL.

