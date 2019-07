„Czeska puma” może tak naprawdę nie istnieć. Świadek przyznał się, że wszystko zmyślił

36-latek, który zaalarmował czeską policję i twierdził, że w czasie spaceru z psem widział pumę, przyznał się, że zmyślił całą sytuację, a zdjęcie, które miało potwierdzać jego spotkanie, pobrał z internetu – poinformowała czeska telewizja publiczna. Mężczyźnie grożą nawet 3 lata więzienia. O grasującym na polsko-czeskim pograniczu drapieżniku informowały media i alarmowała policja. Pojawiały się także zgłoszenia innych świadków.

Służby w Czechach apelowały do turystów o zachowanie ostrożności podczas poruszania się po terenach niezamieszkanych.



Funkcjonariusze odkryli jednak, że zdjęcie, na którym 36-latek w miejscowości Zdounky miał uwiecznić pumę, opublikowano już wcześniej w internecie. Postanowiono więc przesłuchać go ponownie – wtedy Czech przyznał się, że zmyślił całą historię.



Jednak po jego zgłoszeniu informacje o grasującej pumie pojawiały się także w innych regionach kraju. W pobliżu Hoštic widziano nieznane czarno-szare zwierzę. Inna osoba miała zauważyć drapieżnika w tumanach kurzu na drodze gruntowej. Do śladów odkrytych w sadzie w Litenčicach wezwano nawet weterynarza, jednak ten stwierdził, że odciski należą do dużego psa.

źródło: ceskatelevize.cz, PAP

Zgłoszenia o występowaniu „dużych kotów” pochodziły także z Vyskova, Pelhrimova i Jindrichohradecka, jednak i tam nie udało się potwierdzić istnienia zwierzęcia. – Ludzie myśleli, że widzieli pumę lub podobne zwierzę, ale nie byli pewni. Dlatego zgłosili to policji w dobrej wierze – powiedziała rzeczniczka policji w Morkovicach Simona Kyšnerová, cytowana przez czeską telewizję.