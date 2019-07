Ewakuacja obozu harcerskiego. Przyczyną burze i silny wiatr

57 osób przebywających na obozie harcerskim w miejscowości Dubne koło Muszyny zostało ewakuowanych w związku z ostrzeżeniami o gwałtownych burzach i silnym wietrze. Osoby ewakuowano do pobliskiego budynku gospodarczego – poinformowała małopolska straż pożarna.

– Opiekunowie grupy przed godz. 20 poinformowali nas, że potrzebna jest profilaktyczna ewakuacja obozu harcerskiego do pobliskiej stodoły z uwagi na gwałtowne burze i porywiste wiatry. Ewakuowano 48 uczestników obozu i 9 wychowawców. Nikomu nic się nie stało – powiedział PAP rzecznik nowosądeckiej straży pożarnej Paweł Motyka.



Strażak relacjonował, że ewakuacja była poprzedzona zbiórką, a osoby z obozu przeszły do wyznaczonego budynku. Obóz jest zlokalizowany na polanie z daleka od drzew. Mimo to ewakuacja została przeprowadzona profilaktycznie w związku z ostrzeżeniami. Obozy harcerskie są pod szczególnym nadzorem straży pożarnej.



– Przed rozpoczęciem tego obozu, podobnie jak innych, instruowaliśmy o zasadach powiadamiania w sytuacjach kryzysowych. Sprawdzamy także, czy obozy mają wyznaczone miejsca do ewakuacji – wyjaśnił Motyka.



Miejscowość Dubne to niewielka wioska w Beskidzie Sądeckim. Jest położona w trudno dostępnym terenie na południe od Muszyny, tuż przy granicy ze Słowacją.

