Z czterema promilami trafił na izbę wytrzeźwień. Rano okazało się, że nie żyje

37-latek na ustach miał wymiociny oraz zaschniętą krew, kiedy w piątek po południu w Lublinie dotarł do niego patrol policji. Funkcjonariusze dostali zgłoszenie o trzech osobach spożywających alkohol i rzucających butelkami. Pozostałych dwóch mężczyzn ukarali mandatami, a 37-latka przewieźli na izbę wytrzeźwień. Tam następnego dnia okazało się, że nie żyje.

Dwójka towarzyszy libacji – w wieku 19 i 46 lat – otrzymało mandaty karne. Trzeci z nich bełkotał i miał problem z utrzymaniem równowagi. W związku z tym trafił na izbę wytrzeźwień, gdzie został zbadany przez lekarza – potwierdził kom. Andrzej Fijołek z zespołu komunikacji społecznej lubelskiej policji, cytowany przez portal kurierlubelski.pl.



Badanie wykazało, że życiu mężczyzny nic nie zagraża. Miał jednak blisko cztery promile alkoholu we krwi. Około godz. 16.20 zdecydowano więc o osadzeniu go w sali izby wytrzeźwień.



Następnego dnia rano, w sobotę przed godz. 7, okazało się, że 37-latek nie żyje.



Jak przekazał kom. Fijołek, z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że mężczyzna to mieszkaniec Lublina. Jego tożsamość potwierdził ojciec. Sprawą tragicznej śmierci zajmują się policja i prokuratura.

Zabezpieczono nagrania z monitoringu izby wytrzeźwień. Wstępnie prokurator wykluczył, aby do śmierci mogły przyczynić się osoby trzecie, a do sekcji zwłok zabezpieczone zostało także ciało 37-latka – dodał lubelski policjant, cytowany przez portal.