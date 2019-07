Rzekomy gwałt na Cyprze: Turystka aresztowana pod zarzutem składania fałszywych zeznań

19-letnia Brytyjka została aresztowana pod zarzutem składania fałszywych zeznań. 17 lipca przebywająca na Cyprze turystka doniosła policji, że została zgwałcona w hotelu w Ajia Napa na południowym wschodzie wyspy. W ramach śledztwa aresztowano wtedy dwunastu nastoletnich Izraelczyków, którzy teraz zostali zwolnieni.

Kobieta ma stanąć przed cypryjskim sądem w poniedziałek – powiedział rzecznik tamtejszej policji Christos Andreou.



MSZ Wielkiej Brytanii przekazało, że wspiera aresztowaną nastolatkę i jej rodzinę.



Brytyjka twierdziła, że padła ofiarą gwałtu, a oprawcy mieszkali w tym samym hotelu co ona. Policja jeszcze tego samego dnia po zgłoszeniu aresztowała dwunastu nastolatków z Izraela w wieku od 15 do 18 lat – potwierdził wtedy izraelski konsul w Nikozji Jossi Wurmbrand.



Pięciu z nich zostało zwolnionych z aresztu w piątek, pozostali – w niedzielę. Podejrzewani od początku zaprzeczali oskarżeniom. 18 lipca na przesłuchanie przybyli zasłaniając twarze. Odbyło się ono za zamkniętymi drzwiami, gdyż część z Izraelczyków to osoby nieletnie.

źródło: bbc.com, PAP

Cypr odwiedza rocznie 1,32 mln turystów, a Brytyjczycy stanowią wśród nich największą grupę. Wakacje spędza tam też wielu Rosjan i Izraelczyków.