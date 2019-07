Kamil D. nie jechał sam. Nowy fakt w sprawie kolizji dziennikarza

W samochodzie, którym jechał znany dziennikarz Kamil D., był również jego owczarek niemiecki. Portal tvp.info skontaktował się w tej sprawie ze schroniskiem dla zwierząt w Piotrkowie Trybunalskim.

– Pies został odebrany jeszcze tego samego dnia, jakieś 3-4 godziny po kolizji. Kolega ze schroniska pojechał po niego na komendę. Pan Kamil podpisał oświadczenie, kto ma odebrać psa – usłyszeliśmy, rozmawiając z pracownikiem schroniska.



Po zwierzę przyjechał upoważniony znajomy Kamila D., któremu schronisko wydało psa.



– Pies nie był ranny, nic mu się nie stało – dodano.



W tej sprawie skontaktowaliśmy się również z Piotrem Cegiełką z Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim. Nie zaprzeczył on informacjom o obecności owczarka w samochodzie.



– Z uwagi na toczące się śledztwo nie podajemy informacji dowodowych – powiedział.

Do kolizji, którą spowodował Kamil D. doszło na autostradzie A1 w pobliżu Piotrkowa Trybunalskiego. Według świadków auto uderzyło w słupek, pękła opona, wybuchły poduszki powietrzne, a mimo to Kamil D. próbował jechać dalej. Nikomu nic się nie stało. 51-latek został poddany badaniu które wykazało, że miał blisko 2,6 prom. alkoholu w wydychanym powietrzu.Kamil D. usłyszał zarzuty kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości oraz sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. Śledczy skierowali do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie Kamila D.